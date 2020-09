AMP.- EEUU/Cuba.- Trump impone sanciones contra la importación de alcohol y tabaco cubano y prohíbe alojarse en hoteles

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la imposición de nuevas sanciones sobre Cuba, que afectarán a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y restringen el alojamiento de turistas en propiedades del Gobierno cubano.



"Hoy, como parte de la continuada lucha contra la represión comunista, anunciamos que el Departamento del Tesoro prohibirá a aquellas personas que se desplacen hasta Cuba hospedarse en hoteles propiedad del Gobierno cubano", ha expresado Trump en declaraciones desde la Casa Blanca.



Así, el magnate neoyorquino ha explicado que estas acciones "garantizarán que los dólares estadounidenses no acaban siendo utilizados para financiar el régimen cubano". Con estas palabras, Trump ha querido reafirmar el compromiso de Washington "con el pueblo cubano en su lucha por alcanzar la libertad".



El Departamento del Tesoro, por su parte, ha matizado en un comunicado que se restringirá la asistencia o la organización de reuniones o conferencias de carácter profesional en Cuba, así como participar en eventos públicos, así como talleres, concursos o exposiciones.



FUERTE IMPACTO SOBRE EL TURISMO



Las propiedades cubanas afectadas por las sanciones aparecerán en una nueva lista creada por el Departamento de Estado. Las agencias de viaje y turismo sujetas a la jurisdicción estadounidense no podrán realizar reservas en estas propiedades.



Se estima que las medidas tengan un fuerte impacto en el turismo, pues todos los hoteles en la isla son propiedad del Gobierno cubano y muchas compañías que ofrecen reservas operan en Estados Unidos, según informaciones del diario 'El Nuevo Herald'.



Las nuevas sanciones entrarán en vigor este jueves, tal y como ha indicado el Gobierno estadounidense. En los últimos dos años, la Administración Trump ha intensificado su campaña de máxima presión contra La Habana, a la que acusa de violar los Derechos Humanos y sostener a Nicolás Maduro en el poder en Venezuela.



"La Administración Obama-Biden hizo un trato débil, patético y unilateral con la dictadura de Castro que traicionó al pueblo cubano y enriqueció al régimen comunista", ha dicho Trump antes de defender la "férrea solidaridad" de su Gobierno con la "eterna convicción de que la libertad prevalecerá sobre las siniestras fuerzas del comunismo."



Las sanciones estadounidenses, la pandemia de coronavirus y la disminución de la ayuda petrolera de Venezuela han sumido en una profunda crisis económica a Cuba.



Lawrence Ward, abogado especializado en asuntos de seguridad nacional, ha aseverado que las sanciones impuestas por Estados Unidos "hacen prácticamente imposible que los ciudadanos estadounidenses viajen a la isla excepto para visitar a familiares o hacer viajes de carácter humanitario".



"Estas áreas del turismo quedarán expuestas porque los estadounidenses prácticamente no tendrán donde quedarse si van a Cuba. Aunque las agencias de viaje ya se habían visto afectadas por las medidas tomadas previamente por el Gobierno, que revirtió gran parte de las licencias de viaje de Obama, las acciones e hoy suponen otro duro golpe a la industria turística de Estados Unidos", ha lamentado en un comunicado.



Para Ward, estas acciones también afectarán gravemente a los organizadores de eventos, "otro sector que se ha visto golpeado por la pandemia de coronavirus". "Ciertamente estas sanciones tendrán ago de impacto sobre el Gobierno de Cuba y la economía cubana, pero existe un componente que las hace en gran medida simbólicas dado que Estados Unidos está prácticamente solo en su campaña de presión sobre Cuba", ha concluido.