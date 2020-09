Allianz gana en el primer trimestre 1.400 millones de euros, un 28,9 % menos

En la imagen, logo de la compañía de seguros Allianza en Unterföhring (Alemania). EFE/Peter Kneffel/Archivo

Fráncfort (Alemania), 12 may (EFE) .- La aseguradora alemana Allianz tuvo en el primer trimestre un beneficio neto atribuido de 1.400 millones de euros, un 28,9 % menos que un año antes, en unas condiciones difíciles.

Allianz informó este martes de que el beneficio operativo se redujo hasta 2.304 millones de euros (-22,2 %), mientras que el volumen de negocios mejoró en los tres primeros meses del año hasta 42.600 millones de euros (+5,7 %).

"Las turbulencias que ha causado el COVID-19 en los mercados financieros y la paralización de la economía han empeorado notablemente las condiciones para el sector de servicios financieros", dijo Allianz al presentar el balance.

Allianz está preparada para superar la crisis con una cartera de negocios bien diversificada y un balance robusto y considera que ha logrado un buen resultado en el primer trimestre.

La división de gestión de activos mejoró el beneficio operativo por el aumento de los ingresos que dependen de los activos gestionados, pero la de seguros de propiedad y accidentes lo redujo por mayores pérdidas por catástrofes naturales y las pérdidas por el COVID-19.

El resultado operativo de la división de seguros de vida y salud también cayó por las turbulencias en los mercados de capital y la bajada de los márgenes en las inversiones de capital.

El resultado no operativo también bajó porque los beneficios de la venta de Allianz Popular fueron absorbidos por efectos de mercado relacionados con el COVID-19.

Allianz tenía en el primer trimestre un ratio de capitalización según la normativa de supervisión de Solvencia II del 190 % (218 % un año antes y un 212 % a finales de diciembre).

El presidente de Allianz, Oliver Bäte, dijo que "el primer trimestre muestra la fortaleza de Allianz en esta situación sin precedentes".

El negocio de seguros de propiedad y de accidentes redujo el beneficio operativo hasta 1.032 millones de euros (-29,1 %) por el aumento de las pérdidas por catástrofes naturales y los efectos del COVID-19.

Los seguros de vida y salud también empeoraron el resultado operativo hasta 819 millones de euros (-25,3 %) por la caída de los márgenes de las inversiones de capital por las turbulencias en los mercados financieros y el aumento de costes en EEUU, pero la gestión de activos lo mejoró hasta 679 millones de euros (+18,6 %).

Allianz ha retirado los pronósticos de beneficio operativo para el 2020 de entre 11.500 y 12.500 millones de euros debido a la pandemia y, de momento, no dará nuevas previsiones hasta que pueda calcular mejor los efectos de la crisis.