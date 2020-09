16/09/2020 Alejandra Rubio, tajante, asegura que Amador Mohedano no tiene por qué hablar de su madre y de su tía Carmen . MADRID, 23 (CHANCE) Después de hacerse públicos unos audios en los que, con 16 años, Alejandra Rubio criticaba duramente a Anita Matamoros - cuando por esa época eran amigas íntimas - la hija de Terelu Campos vuelve a hacer gala de su fortaleza y, ajena a las críticas, quita hierro a esta dolorosa filtración que acabó con su madre más enfadada que nunca en "Viva la vida" y con una afectada Makoke llorando a lágrima viva. La joven colaboradora se muestra además muy crítica con Amador Mohedano y afirma, tajante, que es "una tontería" que Rocío Carrasco y Fidel estén enfadados con Carmen Borrego tras la exclusiva en la revista "Lecturas" hace ya dos semanas hablando de la relación de Rociíto con su hija. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Después de hacerse públicos unos audios en los que, con 16 años, Alejandra Rubio criticaba duramente a Anita Matamoros - cuando por esa época eran amigas íntimas - la hija de Terelu Campos vuelve a hacer gala de su fortaleza y, ajena a las críticas, quita hierro a esta dolorosa filtración que acabó con su madre más enfadada que nunca en "Viva la vida" y con una afectada Makoke llorando a lágrima viva. La joven colaboradora se muestra además muy crítica con Amador Mohedano y afirma, tajante, que es "una tontería" que Rocío Carrasco y Fidel estén enfadados con Carmen Borrego tras la exclusiva en la revista "Lecturas" hace ya dos semanas hablando de la relación de Rociíto con su hija.



- CHANCE: Alejandra qué tal, cómo estás.



- ALEJANDRA: Genial, estoy muy bien.



- CH: Como lo haces para tener esa fortaleza, siempre vemos más afectadas al resto y tú que eres la más joven pareces la más fuerte.



- ALEJANDRA: A mí lo que digan me importa bastante poco, pero bueno, todo muy bien.



- CH: Qué te parece todo lo que dijo Amador, fue súper duro con tu familia.



- ALEJANDRA: No tengo nada que hablar de ese señor, de verdad. No voy a hablar de nada. Yo le dije que él no tenía por qué opinar del trabajo de los demás, igual que nosotros no opinamos del trabajo de nadie, poco más. No tengo nada más que decir.



- CH: Es verdad eso de que tu tía Carmen le dijera a tu abuela que ni fuera al programa y ella se ha enfadado.



- ALEJANDRA: Yo de eso no tengo ni idea, no me entero de esas cosas. Ni lo había escuchado, no tengo ni idea.



- CH: Tu madre cómo lo está llevando, también Belén Esteban ha sido muy crítica con ella, por cómo ha hablado del programa y de los compañeros.



- ALEJANDRA: Mi madre está bien, todo muy bien, vale.



- CH: Tú con Anita bien. Ha quedado claro que fue una cosa desde hace años.



- ALEJANDRA: Todo perfecto. Es que de verdad no quiero seguir hablando del tema porque me parece ridículo. Sacar eso de cuando yo era menor es ridículo.



- CH: ¿Eso sería demandable?



- ALEJANDRA: Me da igual, no voy a hacer nada, me parece ridículo. Paso.



- CH: Tu madre sí que saca la cara por ti como siempre.



- ALEJANDRA: Si pero bueno, yo tampoco quiero que a ella le afecte demasiado esto.



- CH: Sabes si Fidel y Rocío están enfadados con Carmen.



- ALEJANDRA: Es que no, me parece otra tontería.



- CH: Tu abuela cómo está.



- ALEJANDRA: Todo genial.