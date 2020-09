Acciones de Nike alcanzan nuevo récord; ganancia supera estimado

(Bloomberg) -- Las acciones de Nike Inc. alcanzaron un máximo histórico después de que el mayor fabricante de ropa deportiva del mundo volviera a obtener ganancias y registrara ingresos mucho mejores de lo previsto, una señal de que se está recuperando rápidamente de la crisis por la pandemia de coronavirus.

Los ingresos ascendieron a US$10.600 millones en su primer trimestre fiscal, dijo Nike el martes, en comparación con los US$9.110 millones estimados por los analistas. La compañía registró una ganancia por acción de 95 centavos, superando la proyección de 46 centavos.

El miércoles, las acciones subieron hasta 12% a US$130,38 en Nueva York. hasta el cierre del martes, habían aumentado 15% este año.

Los inversionistas habían estado buscando evidencia de que Nike está navegando por la crisis del coronavirus, y eso es lo que la compañía entregó. Había generado preocupación el trimestre anterior, cuando la caída de las ventas llevó a una sorpresiva pérdida y dañó los márgenes. Ahora, su cambio de rumbo parece estar avanzando de manera sólida, especialmente en China y a través del comercio electrónico.

El director ejecutivo, John Donahoe, dijo que “nadie puede igualar nuestro ritmo” de creación de nuevos productos, que se ha mantenido a pesar de las interrupciones debido a la crisis de salud.

“Nos estamos fortaleciendo en los lugares más importantes”, dijo Donahoe, quien tomó las riendas de Nike en enero, durante una conferencia telefónica. “Podemos prosperar en este entorno”.

Aunque las ventas cayeron alrededor de 1% respecto del año anterior, Wall Street se había preparado para algo mucho peor. Nike también mejoró sus márgenes más de lo esperado, y las ventas directas aumentaron 12%.

Nike espera un crecimiento de los ingresos cercano a 10% este año fiscal, sin variación en los márgenes brutos. Los ejecutivos dijeron que las ventas a precio completo no verán una mejora secuencial hasta la segunda mitad del año.

Los resultados positivos impulsaron a otras compañías de ropa deportiva, incluidas Lululemon Athletica Inc. y Under Armour Inc., que también subieron el miércoles.

Nike ha intensificado sus esfuerzos para vender más productos directamente a los consumidores, una iniciativa que ha llevado a recortes de empleos. Confiar menos en minoristas externos beneficiará a la compañía con sede en Beaverton, Oregon, tanto durante la recuperación del covid-19 como a largo plazo. Las tiendas físicas, especialmente las de los centros comerciales, fueron algunas de las más afectadas por el coronavirus.

Crecimiento chino

China está más avanzada en su recuperación, y las ventas allí lo reflejan. Subieron 6% en el trimestre. El país fue más rápido a la hora de salir de los confinamientos y el Gobierno está presionando a los ciudadanos para que hagan más ejercicio, una bendición para la ropa deportiva.

En América del Norte, donde la respuesta a la pandemia ha tenido un éxito variable según el estado, las ventas cayeron alrededor de 2%. La falta de eventos deportivos ha afectado la demanda de ropa relacionada con equipos, aunque ligas como la NFL han regresado con espectadores limitados o estadios vacíos.

