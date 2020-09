Acciones caen por advertencia de Fed sobre necesidad de estímulo

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron a un mínimo de ocho semanas, ante las advertencias de funcionarios de la Reserva Federal sobre la necesidad de más estímulos para sacar a la economía más grande del mundo de una recesión inducida por el coronavirus. El dólar repuntó.

Estos son algunos eventos para estar pendiente esta semana:

Powell y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, testificarán ante un comité del Senado sobre la respuesta económica a la pandemia el jueves.

Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos se presentarán el jueves.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 bajó 2,4% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 subió 0,6%.

El índice MSCI Asia Pacífico cayó 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,7%.

El euro cayó 0,4% a US$1,1659.

El yen japonés se depreció 0,4% a 105,40 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo en 0,67%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años se mantuvo sin cambios en -0,51%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió dos puntos básicos a 0,218%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,7% a US$39,52 por barril.

El oro se depreció 2,1% a US$1.859,48 la onza.

La plata se depreció 7,3% a US$22,62 la onza.

Nota Original:Stocks Tumble as Fed Stresses Need for Stimulus: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.