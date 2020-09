4-1. Tripleta de Valencia mantiene vivo al Junior y tumba al Independiente

Fredy Hinestroza del Junior celebra un gol hoy, en un partido del grupo A de la Copa Libertadores entre Atlético Junior e Independiente del Valle (IDV) en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Barranquilla (Colombia), 22 sep (EFE).- El Junior de Barranquilla, liderado por un brillante Carmelo Valencia que anotó tres tantos, goleó 4-1 al Independiente del Valle, que había llegado a la cuarta jornada del Grupo A como el mejor equipo del torneo tras haber ganado todos sus juegos y no haber encajado anotaciones.

En un renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, el 'Tiburón' tuvo una noche destacada ante un rival, dirigido por el español Miguel Ángel Ramírez, que dominó la primera parte del juego pero que se vio superado por un contrincante que necesitaba el triunfo para mantenerse vivo en el torneo continental.

Además de los tres goles de Valencia, el otro tanto del Junior que entrena Luis Amaranto Perea fue obra del extremo Freddy Hinestroza, mientras que los ecuatorianos se habían puesto en ventaja con una anotación del goleador panameño Gabriel Torres.

El 'Matagigantes' se apropió del balón desde los primeros instantes e incomodó a un rival que le dejó sacar su línea defensiva, liderada por los centrales Pablo Alvarado y Luis Segovia, hasta la mitad de la cancha.

Si bien no estaba siendo muy profundo, el equipo de Ramírez dominaba el partido sin muchas dificultades ante un rival que apeló a la velocidad del veterano Valencia para tratar de hacer daño al contragolpe.

En ese contexto, el portero uruguayo Sebastián Viera hizo un saque largo, el central Segovia no pudo dominar y Valencia quedó mano a mano con el guardameta Jorge Pinos pero mandó un remate que salió desviado.

Tras esa jugada, el Independiente del Valle abrió el marcador al minuto 20 cuando Sherman Cárdenas perdió un balón en el centro del campo que le quedó por el costado izquierdo al extremo Jacob Murillo, que se deshizo del central Dany Rosero y le filtró el balón a Torres, que solo bajo el arco celebró el 0-1.

Pese a ir abajo en el marcador, los barranquilleros tuvieron muchas dificultades para ser profundos y tardaron bastante minutos en romper la defensa contraria.

En ese sentido, los locales consiguieron el empate en el ocaso del primer tiempo cuando el creativo Cárdenas cobró un tiro de esquina que cabeceó Rosero, se estrelló en el palo y en el rebote Valencia puso a celebrar los dirigidos por Amaranto Perea.

En el segundo tiempo, el 'Tiburón' mantuvo el ímpetu con el que finalizó la fracción inicial y consiguió el 2-1 al 55 en una gran jugada del extremo Edwuin Cetré por la derecha, desde donde filtró un pase a Valencia que esta vez no falló y derrotó al portero rival en el mano a mano.

El Independiente, con más ganas que ideas, trató de acercarse a la portería contraria bajo el liderazgo del habilidoso Murillo y la movilidad de Torres, que botó una clara al minuto 74, pero no tuvo claridad y eso lo aprovechó su rival, que siguió apelando a la velocidad de Valencia para hacer daño.

Así fue como consiguió el 3-1 al 78 en una gran jugada del hoy volante Fabián Viáfara por la derecha, desde donde le sirvió una asistencia a Valencia que con un giro se deshizo de Alvarado y venció de nuevo a Pinos para llevarse el balón a casa.

El tanto que selló el 4-1 definitivo llegó al minuto 85 cuando el extremo Hinestroza recibió en el borde del área y sacó un zurdazo que apagó las oportunidades de un Independiente del Valle cuyo invicto cayó en Barranquilla.

Con este resultado, el 'Matagigantes' mantiene el liderato del Grupo A con nueve puntos, los mismos que el Flamengo que es segundo, mientras que el Junior es tercero con seis y el último puesto lo ocupa el ya eliminado Barcelona de Guayaquil sin unidades.

- Ficha técnica:

4. Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Germán Mera, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Didier Moreno, Freddy Hinestroza (m.92, Jesús Murillo), Edwuin Cetré (m.75, Luis 'Cariaco' González), Sherman Cárdenas (m.75, Fabián Viáfara), y Carmelo Valencia (m.85, Michael Rangel).

Entrenador: Amaranto Perea.

1. Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landázuri, Pablo Alvarado, Luis Segovia, Beder Caicedo (m.68, Fernando Guerrero); Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli (m.76, Edsoni Montaño), Efrén Mera (m.68, Moisés Caicedo); Jhon Jairo Sánchez (m.68, Christian Ortiz), Gabriel Torres (m.84, Darlin Leiton) y Jacob Murillo.

Entrenador: Miguel Ángel Ramírez.

Goles: 0-1, m.20: Gabriel Torres. 1-1, m.44: Carmelo Valencia. 2-1, m.55: Carmelo Valencia. 3-1, m.78: Carmelo Valencia. 4-1, m.85: Freddy Hinestroza.

Árbitro: el venezolano Jorge Argote. Amonestó a Beder Caicedo, Dany Rosero, Marlon Piedrahita, Jacbo Murillo y Fernando Guerrero.

Incidentes: partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores jugado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.