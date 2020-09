0-6. River Plate vuelve a humillar a Binacional

El jugador Gerardo Gularte (i) de Deportivo Binacional controla el balón hoy, en un partido del grupo D de la Copa Libertadores entre Deportivo Binacional y River Plate en el estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 22 sep (EFE).- River Plate volvió a humillar a Binacional, al que venció por 0-6 en Lima este martes, medio año después de que lo goleara por 8-0 en el Monumental de Buenos Aires. Han sido 14 goles en 180 minutos del equipo argentino ante el campeón de Perú.

El triunfo permitió a River alcanzar los 7 puntos y afianzarse en la segunda plaza del Grupo D de la Copa Libertadores, con 3 unidades de ventaja sobre el Sao Paulo, al que se enfrentará la próxima semana en la capital argentina en un partido clave después de que los brasileños cayeran por 4-2 ante Liga de Quito, que es líder.

También sirvió este encuentro para constatar que el equipo del 'Muñeco' Marcelo Gallardo no ha bajado su nivel de juego para el torneo internacional pese a que duró medio año sin competir.

Desde el primer minuto de juego quedó claro que el reencuentro del 'Millonario' con el Binacional tenía el mismo guion de la histórica goleada por 8-0 lograda antes de que el fútbol se paralizara por el COVID-19.

La superioridad del equipo argentino sobre el peruano fue una vez más tan abismal que por momentos parecía que se medía a un rival de divisiones inferiores. Asfixió de principio a fin a Binacional, que solo pudo correr persiguiendo el balón que movían de un lado a otro los visitantes.

El conjunto celeste se vio desbordado por todos los sectores de la cancha, pese a jugar muy replegado y con las líneas juntas para no conceder espacios. Cuando quería salir al contraataque, la presión de los argentinos hacía que perdieran el balón en un abrir y cerrar de ojos.

El equipo del lago Titicaca volvió a acusar el hecho de jugar como local en Lima, a nivel del mar, por obligación de las autoridades sanitarias de Perú, que no le permitieron recibir a River en su fortín de Juliaca, a 3.800 metros de altitud, donde en la primera jornada de la fase de grupos derrotó por 2-1 al Sao Paulo.

Así, como ya sucediera en el 8-0 en Buenos Aires, los goles comenzaron a caer poco a poco a medida que River sumaba más y más llegadas al área rival, frente a una estática defensa que era incapaz de detener las jugadas de tiralíneas.

Primero fue el uruguayo Nicolás De la Cruz quien, en una jugada de pases al primer toque, inauguró el marcador al cuarto de hora de juego con un disparo raso pegado al primer palo.

El segundo tanto demostró que la suerte tampoco estaba con el equipo peruano, pues un remate de volea de Suárez fue desviado a la red por John Fajardo.

Tampoco estuvo acertada en la defensa del tercer gol, donde Álvarez recogió un rechace en pleno corazón del área para fusilar a placer.

Binacional no disparó entre los tres palos del arco de Franco Armani hasta el minuto 59 en una jugada individual del delantero colombiano Johan Arango, la única esperanza de los peruanos en ataque, que se deshizo con un regate de Pinola, pero luego su tiro fue a las manos del portero.

Mientras, en el otro arco, se seguían sucediendo las ocasiones para River, con una seguidilla de centros desde la banda izquierda que se pasearon delante de la línea de gol sin encontrar rematador y dos balones sacados bajo la misma línea por la defensa peruana.

El que no falló fue Ignacio Fernández, que hizo el cuarto gol al rematar sin oposición desde el punto de penalti un pase de la muerte de Álvarez.

Con el partido más que resuelto, Gallardo dio entrada al joven de 21 años Federico Girotti, que a punto estuvo de hacer el quinto gol para River, y también a Pratto, que reaparecía tras recuperarse de una lesión muscular.

El 'Oso' llevaba 480 días sin anotar un gol con River y en apenas 18 minutos hizo 2 tantos de cazador de área para poner el definitivo 0-6.

- Ficha técnica:

0. Binacional: Raúl Fernández; Dahwling Leudo (m.79, Pablo Labrín), Carlos Mancilla, John Fajardo, Jeickson Reyes; Ángel Ojeda, Yorkman Tello, Ángel Romero, Roque Guachire (m.62, Andy Polar); Johan Arango (m.74, Paolo Méndez) y Sebastián Gularte (m.74, Anthony Osorio).

Entrenador: Javier Arce.

6. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández (m.89, Cristian Ferreira), Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez (m.73, Jorge Carrascal), Rafael Santos Borré (m.74, Federico Girotti) y Matías Suárez (m.74, Lucas Pratto).

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Goles: 0-1, m.16: De la Cruz. 0-2, m.24: Suárez. 0-3, m.35: Álvarez. 0-4, m.70: Fernández. 0-5, m.84: Pratto. 0-6, m.92: Pratto.

Árbitro: el boliviano Gery Vargas. Amonestó a Ojeda.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Nacional de Lima, sin público por las restricciones del COVID-19.