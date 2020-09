Venezuela ve que las nuevas sanciones de EE.UU. son una agresión al sistema de la ONU

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 21 sep (EFE).- El Gobierno venezolano aseguró este lunes que las nuevas sanciones anunciadas por EE.UU. contra el presidente Nicolás Maduro, el Ministerio iraní de Defensa y 27 entidades e individuos relacionados con el programa nuclear de ese país, son en realidad una campaña de agresiones contra el sistema multilateral de Naciones Unidas.

"Venezuela rechaza y denuncia ante la comunidad internacional una nueva agresión por parte del Gobierno de EE.UU. al anunciar, sin fundamento alguno, pretendidas sanciones unilaterales (...) como parte de una campaña sostenida de agresiones contra (...) Irán, Venezuela y fundamentalmente contra todo el sistema multilateral de las Naciones Unidas", reza un comunicado de la Cancillería.

El Gobierno de EE.UU. anunció este mismo lunes esas sanciones y acusan a Maduro de violar el embargo de armas que pesa sobre Irán.

"No importa quién seas, si violas el embargo a Irán, te enfrentarás a sanciones", advirtió en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que las sanciones se producen al amparo de la ONU, si bien la decisión tiene una base jurídica cuestionada y cuenta con la oposición del resto de potencias del Consejo de Seguridad.

De hecho, el domingo Francia, Alemania y el Reino Unido rebatieron la decisión unilateral de EE.UU. de restablecer el sábado todas las sanciones internacionales contra Irán y recalcaron que, a su juicio, las sanciones siguen sin efecto porque Washington abandonó en 2018 el pacto nuclear que se firmó con Teherán en 2015.

En este sentido, Venezuela considera que EE.UU. "incurre en un intento más por desconocer la institucionalidad de Naciones Unidas" y "en particular de su Consejo de Seguridad, al anunciar en falso la supuesta reactivación de medidas coercitivas contra Irán de manera ilegal y unilateral".

Al respecto, asegura que estas decisiones cuentan "con la expresa negativa de 13 de los 15 miembros del mencionado Consejo y del propio secretario general de la ONU".

"Esta nueva acción contra el multilateralismo confirma que la élite dominante de Estados Unidos no guarda respeto alguno por las decisiones conjuntas, necesarias para preservar la paz y la seguridad internacionales", añade el comunicado de la Cancillería venezolana.

Frente a esa situación, afirman que "Venezuela ratifica su compromiso irreductible con las Naciones Unidas y su apego a las decisiones tomadas legal y colectivamente en el seno de esta Organización".

"Asimismo, Venezuela, como Estado independiente, reafirma que ninguna acción intimidatoria y arrogante del Gobierno de EEUU impedirá que ejerza su derecho soberano a establecer relaciones económicas y comerciales libremente con la República Islámica de Irán", concluye.