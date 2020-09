Venezuela.- Guaidó admite que pueda haber frustración pero asegura que sigue su lucha para unas elecciones democráticas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha admitido que la situación actual en el país provocada por los abusos cometidos por la "dictadura" de Nicolás Maduro pueda generar frustración, pero ha dejado claro que está decidido a seguir con su lucha para lograr que se den las condiciones para unas elecciones justas y democráticas.



En declaraciones al canal 24 Horas, Guaidó ha sostenido que "cualquier proceso político tiene un desgaste inherente" y más en un caso como el de Venezuela donde hay una dictadura que "censura y criminaliza a los que pensamos distinto", a lo que se suma el hecho de que el país está sumido también en la pandemia.



Pero frente a quienes se pueden mostrar críticos por los escasos avances logrados desde que en enero de 2019 se autoproclamó presidente encargado del país en su calidad de titular de la Asamblea Nacional, Guaidó ha señalado que aunque "hay razones para la frustración", "no se puede confundir con costumbre, con rendición".



En este sentido, ha dejado claro que "la lucha sigue para que las elecciones sean un instrumento de cambio". No obstante, ha reiterado que a día de hoy siguen sin darse las condiciones mínimas para que haya unas elecciones transparentes, libres y justas en Venezuela y ha vuelto a calificar de "fraude" los comicios convocados para el 6 de diciembre por Maduro.



El líder opositor se ha referido también al "informe demoledor" presentado la semana pasada por investigadores de la ONU, que denunciaron en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).



En este sentido, ha señalado que además de "engrosar" la denuncia que ya se presentó contra Maduro en 2018 ante el TPI existe "también la justicia universal" y por tanto los países podrían actuar en base a lo denunciado por dicho informe. "Es importante no permitir tal atrocidad en pleno siglo XXI", ha recalcado.