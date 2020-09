UE evalúa ‘bono verde’ que permita mayor ayuda estatal ecológica

(Bloomberg) -- La encargada de competencia de la Unión Europea, está evaluando una política de “bonos verdes” que allanaría el camino para una mayor ayuda estatal a proyectos que impulsen los objetivos ambientales del bloque.

“Una posibilidad podría ser dar un incentivo a los Gobiernos que tienen objetivos ecológicos; eso requiere que los proyectos de construcción que financien usen materiales reciclados, por poner solo un ejemplo”, dijo el martes la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en un discurso.

“Podríamos pensar en dar una especie de ‘bono verde’, que permita a los Gobiernos usar más ayuda estatal para proyectos que hagan una contribución genuina a nuestro objetivo verde”, dijo.

Vestager también planteó la posibilidad de adoptar una postura más dura frente a ayuda gubernamental que dañe el medio ambiente o mantenga en funcionamiento fábricas o centrales eléctricas contaminantes.

La semana pasada, la Comisión Europea propuso que la UE eleve su objetivo de reducción de carbono para 2030, al menos, a 55% respecto de los niveles de 1990, en comparación con el objetivo actual de 40%.

