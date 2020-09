Trump fustiga a China, ONU alerta sobre una “Guerra Fría” en inicio de Asamblea General

Actualiza tras discursos de presidentes de China e Irán, declaraciones de embajador chino ante la ONU y más datos ///Naciones Unidas, Estados Unidos, 22 Set 2020 (AFP) - Estados Unidos y China cruzaron duros ataques este martes en el arranque de la Asamblea General de la ONU, ilustrando el riesgo de una nueva "Guerra Fría" entre las dos mayores potencias mundiales en plena pandemia de coronavirus.A seis semanas de la elección presidencial en la que busca la reelección, y detrás de su rival demócrata Joe Biden en los sondeos, el presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente el manejo de la pandemia por parte de Pekín, y se refirió a la covid-19 como "el virus chino"."Debemos hacer responsables a las naciones que liberaron esta plaga al mundo, China", dijo Trump en un discurso virtual y pregrabado en el cual prometió "distribuir una vacuna" y "poner fin a la pandemia". El presidente chino, Xi Jiping, aseguró por su parte que su país "no tiene intención de entrar en una Guerra Fría" y deploró que se "politice" la lucha contra la covid-19, que ha dejado casi un millón de muertos en el mundo.Trump, que ha denunciado cómo China silenció inicialmente los primeros casos de coronavirus a fines del año pasado en la ciudad de Wuhan, anunció hace varias semanas que retirará a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura es controlada por Pekín.El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, acusó a su vez a Trump de diseminar "un virus político" en la organización."Cuando la comunidad internacional está peleando realmente duro contra la COVID-19, Estados Unidos está diseminando un virus político en la Asamblea General", dijo Zhang a periodistas."Si alguien debe ser considerado responsable es Estados Unidos, por haber perdido tantas vidas con su actitud irresponsable", añadió en referencia a los más de 200.000 muertos estadounidenses por el virus. - "Gran fractura" - Frente a la pandemia de coronavirus, el mundo debe "hacer todo lo posible para evitar una nueva Guerra Fría", alertó el jefe de la ONU, Antonio Guterres, al inaugurar la 75ª Asamblea General de la organización."Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa", advirtió al denunciar la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos en el mundo."Nuestro mundo no puede darse el lujo de un futuro donde las dos mayores economías se reparten el planeta en una Gran Fractura, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y capacidades de internet y de inteligencia artificial", apuntó. - ¿Brasil "víctima" de campaña de desinformación? - El presidente Jair Bolsonaro, que padeció el virus, usó su discurso para denunciar que Brasil "es víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonía y el Pantanal (...) con el objetivo de perjudicar al gobierno"."Brasil se destaca como el mayor productor mundial de alimentos. Y por eso hay tanto interés en propagar desinformaciones sobre nuestro medio ambiente", sostuvo.El mandatario ultraderechista minimizó los incendios que devastan la mayor selva tropical del mundo y la sabana inundada brasileña, afirmó que la mayoría no tiene origen criminal y los atribuyó a indígenas y pequeños agricultores.Las reacciones de ambientalistas y defensores de derechos humanos, que consideran que los indígenas son víctimas de incendios provocados por madereros y grandes hacendados que buscan utilizar ese terreno para el pastoreo de ganado y para ampliar sus cultivos, no tardó en llegar.Bolsonaro "negó la gravedad de la destrucción ambiental, culpó a 'pequeños agricultores e indígenas' y atacó el trabajo de las organizaciones ambientales", lamentó Camila Asano, de la ONG Conectas Direitos Humanos.El área deforestada en la Amazonía brasileña entre enero y agosto fue de 6.086 km2, en baja interanual de apenas 5% respecto a 2019, un año récord, según datos oficiales brasileños.Los focos de incendio en la mayor selva tropical del planeta en lo que va del año están en alza de 12% en comparación con 2019. - Irán: EEUU deberá "ceder" - La tensión entre Estados Unidos e Irán ha crecido bajo el gobierno Trump, que en 2018 abandonó el acuerdo nuclear negociado tres años antes por su predecesor Barack Obama y ha aplicado vastas sanciones unilaterales contra Teherán."No somos un elemento de negociación en las elecciones estadounidenses ni en su política doméstica", dijo el presidente iraní Hasan Rohani en su discurso. "Cualquier gobierno estadounidense después de las elecciones venideras no tendrá otra opción que ceder ante la resiliencia de la nación iraní".Estados Unidos desafió el lunes a la ONU al anunciar sanciones contra Irán y contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, bajo el argumento de que están violando un embargo de armas de la ONU.Pero casi todos los demás países, incluidos los aliados europeos, afirman que Estados Unidos no tiene la autoridad para imponerlas.Francia, con sus aliados alemanes y británicos, no permitirá "la activación de un mecanismo que Estados Unidos" no está "en condiciones de activar" al haberse retirado del acuerdo, declaró en su discurso el presidente francés, Emmanuel Macron.bur-lbc/rsr -------------------------------------------------------------