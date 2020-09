Tenis.-Novak Djokovic supera a Pete Sampras en semanas como número uno y abre más hueco con Nadal

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic afianzó su liderato en el ranking mundial de la ATP tras su triunfo en el Masters 1.000 de Roma y se convirtió en el segundo jugador de la historia con más semanas al frente de la clasificación.



El de Belgrado, que en este 2020 sólo ha perdido uno de sus 32 partidos, la descalificación del US Open, suma ya 287 semanas en el trono mundial y superó al estadounidense Pete Sampras, que estuvo 286, mientras que se queda a 23 del suizo Roger Federer.



Además, con su triunfo en el Foro Itálico, 'Nole' abrió más la distancia con el español Rafa Nadal, que no pudo defender título en la capital italiana y que se queda a 1.410 puntos del de Belgrado.



El 'Top 10' permanece apenas sin cambios salvo la irrupción en el décimo puesto del canadiense Denis Shapovalov, lo que deja fuera a Roberto Bautista, ahora en el undécimo lugar de la clasificación.



--CLASIFICACIÓN DE LA ATP A 22 DE SEPTIEMBRE.



1. (1) Novak Djokovic (SRB) 11.260 puntos.



2. (2) RAFAEL NADAL (ESP) 9.850.



3. (3) Dominic Thiem (AUT) 9.125.



4. (4) Roger Federer (SUI) 6.630.



5. (5) Daniil Medvedev (RUS) 5.890.



6. (6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.175.



7. (7) Alexander Zverev (ALE) 4.650.



8. (8) Matteo Berrettini (ITA) 3.030.



9. (9) Gael Monfils (FRA) 2.860.



10.(14) Denis Shapovalov (CAN) 2.660.



...//...



11.(10) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 2.620.



18.(18) PABLO CARREÑO (ESP) 2.130.



44.(44) ALBERT RAMOS (ESP) 1.130.



51.(51) PABLO ANDÚJAR (ESP) 1.024.



57.(57) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 953.



58.(58) FERNANDO VERDASCO (ESP) 945.



69.(70) ALEJANDRO DAVIDOVICH (ESP) 829.



100.(99) ROBERTO CARBALLÉS (ESP) 649.