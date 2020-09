Tenis.-La tenista canadiense Bianca Andreescu pone fin a su temporada 2020 sin jugar ni un solo partido

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La tenista canadiense Bianca Andreescu, actual número siete del mundo, anunció este martes que no jugará lo que resta de temporada para centrarse en recuperarse lo mejor posible para el 2021 sin haber ni siquiera podido jugar un partido este año.



Andreescu, de 20 años y ganadora en 2019 del US Open, aseguró que ha tenido que tomar "la difícil decisión" de no disputar ni la gira de tierra batida ni el resto de la campaña para centrarse en su "salud y entrenamiento".



"Por más difícil que haya sido llegar a esta conclusión, tengo mucho que esperar en 2021, incluidos los Juegos Olímpicos. Quiero aprovechar este tiempo para concentrarme en mi juego y poder regresar más fuerte y mejor que nunca", añadió la norteamericana, que no juega desde que se retirase el año pasado en su segundo partido de las Finales de la WTA en octubre.