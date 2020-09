Tenis.-Garbiñe Muguruza vuelve al 'Top 15' tras sus semifinales en Roma y Bolsova retorna al 'Top 100'

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza volvió al 'Top 15' del ranking mundial de la WTA tras alcanzar las semifinales en el torneo de Roma, de categoría Premier 5, y situarse en el puesto decimoquinto antes del asalto a Roland Garros.



Además, la castellonense Sara Sorribes subió ocho plazas y se situió en el puesto 70, mientras que Aliona Bolsova retornó al 'Top 100' y es la 97 del mundo. Dentro del 'Top 100' mundial también se mantienen Carla Suárez (78) y Paula Badosa (87).



Por otro lado, la australiana Ashleigh Barty, pese a no jugar desde el parón por el coronavirus, sigue como número uno del mundo, aunque la rumana Simona Halep, campeona en Roma, se ha colocado a 1.462 puntos antes de Roland Garros, donde la oceánica no defenderá título.



--CLASIFICACIÓN DE LA WTA A 22 DE SEPTIEMBRE.



1. (1) Ashleigh Barty (AUS) 8.717 puntos.



2. (2) Simona Halep (RUM) 7.255.



3. (3) Naomi Osaka (JAP) 5.780.



4. (4) Karolina Pliskova (CZE) 5.205.



5. (6) Elina Svitolina (UCR) 4.740.



6. (5) Sofia Kenin (USA) 4.700.



7. (7) Bianca Andreescu (CAN) 4.555.



8. (8) Kiki Bertens (PBA) 4.335.



9. (9) Serena Williams (USA) 4.080.



10.(10) Belinda Bencic (SUI) 4.010.



.../...



15.(17) GARBIÑE MUGURUZA (ESP) 3.016.



70.(78) SARA SORRIBES (ESP) 945.



78.(75) CARLA SUÁREZ (ESP) 881.



87.(87) PAULA BADOSA (ESP) 798.



97.(107)ALIONA BOLSOVA (ESP) 726.