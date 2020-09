Te damos los trucos para aprender a cocinar platos completos y saludables a base de proteína vegetal

22/09/2020 Salpicón de Heura, un delicioso ejemplo de los platos sanos y equilibrados que puedes hacer con la proteína vegetal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LA SIRENA



La Sirena, en colaboración con Heura, nos da la clave para una alimentación sana de la mano del chef Isma Prados



Cada año, con el fin del verano y el inicio del "curso", nos marcamos como uno de nuestros principales objetivos para la nueva rutina empezar a comer de la manera más equilibrada y saludable posible, y dejar atrás los excesos de las vacaciones. Una de las opciones que está actualmente en auge es la proteína vegetal, y por ello La Sirena - cadena española líder en alimentos congelados - ha presentado este martes en su showcooking los nuevos platos desarrollados en colaboración con Heura. Sin duda, unas propuestas que no te dejarán indiferente.



De la mano del chef y técnico de desarrollo de producto e I+D de la compañía, Isma Prados, se ha llevado a cabo un taller para aprender a cocinar platos completos, saludables y exclusivamente a base de proteína vegetal. A continuación, te desvelamos algunos de sus mejores trucos para conseguir elevar tus comidas a otro nivel:



1. Aderézalo con las especias que más te gusten. Antes de cocinar la proteína, puedes aderezarla con curry, cúrcuma, pimentón, cebolla o ajo en polvo, e incluso se puede macerar en soja y sésamo unas horas antes de cocinarla. De esta manera, se abre un abanico de posibilidades con las que cocinar Heura by La Sirena, y conseguirás que tu proteína vegetal quede mucho más sabrosa y con un toque diferente.



2. Miles de posibilidades con las que combinarla. Este tipo de proteína vegetal permite combinarla con multitud de ingredientes para incluir todos los nutrientes necesarios en una comida sana y equilibrada. Cereales como el trigo o el arroz, verduras como el tomate, pimiento o calabacín y grasas saludables como el aguacate o frutos secos. La Sirena cuenta con combinaciones tan especiales y deliciosas como albóndigas de Heura con arroz y verduras.



3. En salsa o caldo. La proteína vegetal acepta multitud de opciones y ahí entra todo lo que tiene que ver con los estofados, las salsas e incluso los caldos. Además de las tradicionales salsas barbacoa, alioli o de tomate - todas ellas también disponibles en La Sirena - la Heura se puede combinar con salsas a base de aguacate o cebolla caramelizada. Y, si eres aficionado a la comida asiática, combina la proteína vegetal con salsa agridulce o inclúyela en tus sopas.



4. Añádela a tus mejores recetas. Si te encanta innovar en la cocina, y añadir proteína vegetal a tus platos se ha vuelto uno de tus deseos, incorpórala a tus mejores recetas. Queda perfecto en el sushi, la lasaña, en empanadillas o con patatas al horno. Hay múltiples opciones y no hay límites a la imaginación. La Sirena cuenta con muchas y versátiles opciones con las que elaborar estos platos. Ya sea con sus bocados originales o mediterráneos, sus albóndigas o hamburguesas.



Así que no te lo pienses más y comienza el otoño probando estas nuevas propuestas de La Sirena y Heura, porque en la proteína vegetal está la clave de la alimentación saludable y equilibrada que tan importante es para sentirnos a gusto. Y es que 'somos lo que comemos' y gracias a este innovador lanzamiento de la cadena líder de alimentos congelados en España, ahora lo tenemos más fácil.