Reino Unido pide trabajar desde casa y restringe sector hotelero

(Bloomberg) -- El Gobierno del Reino Unido le está diciendo a la ciudadanía que vuelva a trabajar desde sus hogares si es posible, a medida que el primer ministro británico, Boris Johnson, se prepara para anunciar nuevas restricciones a bares y restaurantes en un intento por detener un aumento en los casos de coronavirus.

“Si es posible que las personas trabajen desde casa, entonces las alentaríamos a hacerlo”, dijo el martes el ministro de la Oficina del Gabinete, Michael Gove, en Sky News. “Habrá un cambio en el énfasis”.

A partir del jueves, se requerirá que los negocios del sector hotelero en toda Inglaterra cierren antes de las 10 p.m. y limiten todas las transacciones al servicio en las mesas, como una medida para restringir la socialización. Los funcionarios también detendrán las iniciativas que permiten que multitudes asistan a presenciar deportes en vivo.

Las medidas representan una reversión de los esfuerzos por reabrir la economía después de que la primera cuarentena nacional paralizara la actividad social y comercial en marzo, lo que provocó la recesión más profunda en el Reino Unido en más de 100 años.

Durante el verano, el Gobierno de Johnson alentó al público a volver al trabajo y gastar en tiendas, y financió descuentos para incentivar a las personas a comer en pubs y restaurantes. Pero el resurgimiento del virus ha obligado a los funcionarios a detener estos esfuerzos y restablecer las restricciones.

Acto de equilibrio

La pregunta es si las nuevas restricciones que se darán a conocer el martes serán suficientes para reducir la propagación de la enfermedad. Johnson está tratando de lograr un equilibrio entre la salud pública y evitar otro cierre nacional completo, que sería económicamente perjudicial, y es un debate que ha dividido a su gabinete.

El martes, en un día de intensa actividad en Londres, Johnson se reunirá con altos funcionarios y los líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales en una reunión del denominado comité de emergencia Cobra antes de informar al Parlamento sobre nuevas restricciones. Luego hará una transmisión a la nación a las 8 p.m.

“Nadie subestima los desafíos que las nuevas medidas plantearán a muchas personas y empresas”, dijo la oficina de Johnson en un correo electrónico. “Sabemos que esto no será fácil, pero debemos tomar más medidas para controlar el resurgimiento en los casos del virus”.

El asesor científico jefe, Patrick Vallance, advirtió el lunes que la tasa de infección actual, a la que el número de casos se duplica cada semana, podría conducir a 50.000 nuevos casos al día a mediados de octubre sin medidas urgentes.

‘Probablemente de manera exponencial’

Las cifras publicadas el lunes mostraron que en Inglaterra hay 1.261 personas hospitalizadas con covid-19, frente a 782 la semana anterior, y 154 de ellas con respiradores, frente a 88. Los directores médicos de las cuatro naciones del Reino Unido recomendaron que el estado de alerta de coronavirus debería subir un nivel, a nivel 4, lo que significa que los casos “ahora están aumentando rápidamente y probablemente de manera exponencial”.

Altos funcionarios han advertido repetidamente que se necesitarían intervenciones si las infecciones aumentaran, y el Secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que Johnson establecerá las medidas “necesarias” para controlar la propagación de la enfermedad.

“Podemos tomar medidas ahora o terminaremos con un problema mucho mayor, y aún tendremos que tomar medidas más adelante”, dijo el lunes a los legisladores.

El periódico Times of London informó que la asistencia a las bodas podría reducirse de 30 a 15 invitados.

Johnson, que ya enfrenta críticas por fracasos en el sistema de pruebas del Reino Unido y los mensajes confusos sobre las medidas para detener la propagación de la enfermedad, fue objeto de renovados ataques por parte de miembros de su propio partido que quieren que se eliminen las restricciones para permitir que la economía se recupere. Acusaron a los ministros de sofocar el debate sobre sus planes en la Cámara de los Comunes.

‘Reduzca la propagación’

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, pidió más restricciones en la capital y dijo que la falla del sistema de pruebas y seguimiento del Gobierno ha resultado en una falta de información sobre la propagación de la enfermedad que hace que la medida sea inevitable.

“Sin las pruebas adecuadas o el seguimiento de contactos, en Londres no tenemos más remedio que buscar otras medidas para frenar la propagación del virus”, dijo Khan en un comunicado. “Tomar medidas firmes ahora para evitar bloqueos más profundos y prolongados en el futuro es, sin duda, lo mejor para salvar vidas y proteger el empleo y nuestra recuperación económica”.

Los comentarios de Khan reflejan la preocupación de que una ola de restricciones a gran escala podría sofocar la recuperación del Reino Unido y empeorar un aumento del desempleo a finales de este año.

La recuperación, que hasta ahora ha sido más rápida de lo que los funcionarios esperaban, se ha beneficiado del resurgimiento del gasto del consumidor, que estaría en peligro por los cierres generalizados de pubs y restaurantes. JPMorgan Chase estimó que un cierre de dos semanas del sector hotelero del Reino Unido podría reducir en al menos 2% el producto interno bruto de la nación.

Si bien el impacto económico probablemente sería menos severo que el del confinamiento anterior, la imposición de restricciones importantes también se sumaría al argumento para una mayor acción del Banco de Inglaterra, que dijo la semana pasada que un resurgimiento del virus es probable que desacelere la recuperación del país. Las proyecciones actuales de los funcionarios, que prevén que la economía se recuperará a los niveles anteriores a la crisis el próximo año, se basan en una reducción de la incertidumbre sobre el virus y en evitar un bloqueo a nivel nacional.

