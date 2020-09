R.Dominicana flexibilizará el toque de queda tras la reducción de los casos de COVID-19

Una mujer camina protegida por una mascarilla, en una importante zona comercial de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 22 sep (EFE).- La República Dominicana, con algo más de 2.000 muertos por COVID-19, flexibilizará a partir del 28 de septiembre el horario del toque de queda dispuesto para controlar la enfermedad, tras una reducción en el ritmo de contagios, informó este martes el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias.

A partir del lunes, una vez venza la actual disposición, el toque de queda en el país empezará a las 21.00 horas de lunes a viernes y a las 19.00 los fines de semana, de acuerdo con Arias.

No obstante, el funcionario advirtió de que si la población "no se comporta bien" y ataca las medidas, entre ellas el uso obligatorio de la mascarilla, se dará marcha atrás a la medida para evitar un rebrote de la enfermedad en el país.

"Estamos contando con la responsabilidad de la población y de la educación", subrayó.

Hasta ahora, en las zonas de mayor incidencia del virus, entre ellas la capital, el horario del toque de queda comienza a las 19.00 de lunes a viernes y a las 17.00 los fines de semana.

El Gobierno decidió flexibilizar el horario a partir de una reducción de los casos de coronavirus en el país, explicó el director del Sistema Nacional de Salud, Mario Lama, en rueda de prensa.

"Eso no quiere decir que hemos superado la situación sanitaria, quiere decir que tenemos un momento de control y que las disposiciones gubernamentales pueden ir aperturando o cerrando en función del momento epidemiológico de la enfermedad", agregó.

La República Dominicana contabiliza 109.269 casos y 2.064 muertes por el nuevo coronavirus, según las estadísticas publicadas este martes.

La tasa de letalidad es del 1.89 %, mientras que la ocupación de camas de hospital destinadas a la COVID-19 se sitúa en el 24 %; la de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), en el 37 %; y la de ventiladores, en el 28 %, una considerable disminución después de la saturación que experimentaron las clínicas y hospitales hace varias semanas.

La República Dominicana se encuentra en estado de emergencia desde el 20 de julio y desde un día después se recuperó el toque de queda en todo el país, medida que estuvo inicialmente vigente entre marzo y finales de junio.