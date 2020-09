Provincia argentina Mendoza habría llegado a acuerdo de deuda

(Bloomberg) -- La provincia argentina de Mendoza se prepara para anunciar una resolución a su propia reestructuración de deuda externa, según una persona con conocimiento directo del asunto.

Mendoza tiene suficiente apoyo para superar los umbrales mínimos de participación de 75%, dijo la persona. La provincia, que había tratado de aplazar los pagos de US$500 millones en bonos con vencimiento en 2024, entró en default en junio.

Una resolución convertiría a Mendoza en la primera provincia en llegar a un acuerdo de deuda desde que el Gobierno nacional resolvió su propio default. El anuncio podría darse tan pronto como el martes.

Un funcionario de la provincia declinó hacer comentarios.

Mendoza había establecido el 25 de septiembre como fecha límite para sus negociaciones. Al 31 de julio, la provincia había canjeado cerca de 60% de los bonos, según un comunicado de ese mes. Los bonos de la provincia con vencimiento en 2024 cotizaron a 67,09 centavos por dólar el martes a las 3:48 p.m. en Buenos Aires.

Nota Original:Argentina’s Mendoza Is Said to Get Majority Support on Debt Swap

©2020 Bloomberg L.P.