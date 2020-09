Promesa climática de China aumenta presión sobre contaminadores

(Bloomberg) -- Menos de una hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara ante la sala virtual de la Asamblea General de Naciones Unidas y criticara a China por su historial ambiental, el presidente de China, Xi Jinping, sorprendió a la comunidad climática al prometer que su país sería neutral en carbono para 2060.

Los dos discursos casi consecutivos proporcionaron un marcado y poderoso contraste. Todavía hay muchas preguntas por responder sobre el plan de China, y lo más importante es cómo el país definirá la neutralidad de carbono. Pero el simple hecho de que China, con mucho la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, haya establecido una promesa de cero neto antes que EE.UU. muestra cuánto se está esforzando Pekín por ponerse en el centro de la política global y el cambio económico hacia la energía limpia, algo que Washington no ha querido hacer.

“Aunque la Unión Europea seguramente está en primer lugar en términos de ambición entre las principales partes en el Acuerdo de París, China al menos está aumentando su ambición, que es mucho más de lo que se puede decir sobre Estados Unidos en este momento”, asegura Robert Stavins, economista de Harvard y director del Proyecto de Harvard sobre Acuerdos Climáticos.

Li Shuo, alto funcionario de política climática de Greenpeace East Asia, también señaló las implicaciones de poder global de la promesa de China. El discurso de Xi, dijo, fue “claramente un movimiento audaz y bien calculado. Demuestra el interés constante de Xi en aprovechar la agenda climática para fines geopolíticos”.

Trump también enmarcó el clima en términos geopolíticos durante sus comentarios a la Asamblea. “Los que atacan el historial ambiental excepcional de Estados Unidos mientras ignoran la contaminación rampante de China no están interesados en el medio ambiente”, dijo Trump. “Solo quieren castigar a Estados Unidos, y no lo toleraré”. También elogió su propia decisión de retirarse del Acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es evitar que el mundo se caliente más de 2°C en comparación con los tiempos preindustriales. La mayoría de los países del mundo son miembros del Acuerdo, incluido China. El retiro de EE.UU. se hará oficial el 4 de noviembre, un día después de una elección general que determinará si Trump permanecerá en el cargo por otro mandato.

China se comprometió por primera vez en 2015 a alcanzar un pico de emisiones de carbono antes de 2030, un objetivo que Xi reiteró en su discurso del martes. Esta fue la primera vez, sin embargo, que el presidente discutió la reducción de las emisiones a cero. Hoy, el país es responsable del 28% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Todos los signatarios de París deben actualizar sus compromisos en virtud del Acuerdo antes de fin de año, y China podría dar a conocer más detalles sobre sus planes climáticos en ese momento. El liderazgo del país también revelará más sobre su camino hacia la reducción de emisiones como parte de su plan de cinco años para 2021 a 2025, que se publicará el próximo mes, y los detalles se harán públicos en marzo del próximo año.

La promesa del gigante asiático sigue meses de conversaciones con la Unión Europea, que ha liderado los esfuerzos globales para reducir las emisiones tanto con su promesa de neutralidad de carbono como con el paquete de recuperación más ecológico del mundo. La semana pasada, las dos partes acordaron establecer un Diálogo de Alto Nivel sobre Medio Ambiente y Clima para alcanzar compromisos conjuntos ambiciosos sobre el pico de emisiones de carbono y lograr la neutralidad climática.

También se esperaba que los funcionarios europeos presionen a China para endurecer sus objetivos climáticos, según dos funcionarios que hablaron con Bloomberg News antes de la reunión bajo condición de anonimato. La Unión Europea quería que las emisiones chinas alcanzaran su punto máximo para 2025, en lugar de la fecha objetivo del país de 2030. El bloque también quería que China dejara de construir centrales eléctricas de carbón en casa y de financiarlas en el extranjero, dijeron las personas.

Si los planes climáticos de China incluyen o no poner límites a su financiamiento de la energía del carbón es otra pregunta clave. El país ejerce una enorme influencia en todo el mundo a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. La generación de energía a carbón en Pakistán subió 57% en el año fiscal que terminó en junio pasado, por ejemplo, en gran parte gracias a las inversiones chinas.

China también lidera el mundo en el despliegue de tecnologías de energía limpia. Para alcanzar emisiones netas cero en menos de tres décadas, el país tendrá que duplicarlas. Eso, a su vez, las hará más baratas y permitirá a otros países establecer objetivos climáticos aún más ambiciosos.

“China aún puede estar construyendo centrales eléctricas de carbón, pero el impulso se está desacelerando y pronto se detendrá, a medida que se exponga la patética economía del nuevo carbón”, asegura Cameron Hepburn, director de Smith School of Enterprise and the Environment, de la Universidad de Oxford. “Mientras tanto, China se ha convertido en una superpotencia eólica, solar y de baterías, con el hidrógeno en la mira”.

Los investigadores del clima pasarán las próximas semanas y meses tratando de comprender lo que significa una China con cero neto en 2060 para la probabilidad de mantenerse por debajo del límite del Acuerdo de París, o el techo más ambicioso de 1,5°C establecido en un informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC). El informe del IPCC dejó en claro que el mundo necesita reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono para 2030 y reducirlas a cero para 2050. Eso es cierto tanto para las naciones individuales como para el agregado.

“No se puede llegar a 2060 sin pasar por 2030”, dice David Waskow, director de la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Instituto de Recursos Mundiales. Pero si el mundo necesita eliminar las emisiones carbono para 2050, “algunos países desarrollados tendrían que llegar antes de 2050 para equilibrar las cosas”.

Byford Tsang, asesor principal de políticas del grupo de expertos sobre el clima europeo E3G, no emite juicios sobre el plan de China por el momento. “Necesitamos esperar los detalles antes de poder evaluar completamente los nuevos objetivos de China”, asegura. “Un objetivo cuantitativo sería un escaparate importante de un nuevo compromiso”. China necesitaría especificar el porcentaje de emisiones que quiere reducir en un año determinado en el camino a la neutralidad, afirma Tsang, similar a lo que hizo la UE la semana pasada, cuando actualizó su objetivo de reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Zeke Hausfather, director de clima y energía en Breakthrough Institute, no cuestiona la capacidad de la superpotencia global para alcanzar estos objetivos si está realmente comprometida. “Si China habla en serio, sería la mayor noticia climática en la última década, en términos de impacto real en las emisiones y el calentamiento futuro”, asegura, y agrega: “El entorno político en China es tal que, si el Gobierno central realmente quiere hacer algo, pueden mover el cielo y la tierra para hacerlo”.

Nota Original:China’s Climate Neutrality Pledge Steps Up Pressure on Polluters

©2020 Bloomberg L.P.