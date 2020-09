PRINCIPALES NOTICIAS

EEUU IRÁN VENEZUELA ONU: EEUU arruina la fiesta del multilateralismo con sanciones contra Maduro e Irán

MUNDO VIRUS: Casi un millón de madrileños bajo movilidad restringida por el coronavirus

EEUU JUSTICIA: Trump dice que nominará a remplazante para la Corte Suprema de EEUU a final de semana

EEUU EMMYS: Miniserie racial "Watchmen" triunfa en Emmys virtuales por pandemia

-- EEUU IRÁN VENEZUELA ONU

WASHINGTON:

EEUU arruina la fiesta del multilateralismo con sanciones contra Irán y Maduro

Estados Unidos anunció el lunes que aplicará sanciones contra Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro por violar un embargo de armas de la ONU, justo cuando la organización aboga por "soluciones multilaterales" al celebrar sus 75 años de vida.

(ONU cumbre diplomacia virus pandemia epidemia EEUU Irán Venezuela, Nota Central, actualización, 850 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

EEUU anuncia que aplicará sanciones "de la ONU" contra Irán y Maduro

Estados Unidos anunció el lunes medidas punitivas contra el ministerio de Defensa de Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro impuestas bajo una autoridad "de la ONU" impugnada por el resto del mundo, y exigió a Europa hacer lo mismo.

Por Francesco FONTEMAGGI, con Laura BONILLA en Naciones Unidas

(EEUU-ONU-Irán-diplomacia, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

PARÍS:

Irán y Estados Unidos, 40 años de relaciones tumultuosas

(Irán EEUU ONU diplomacia nuclear sanciones, Cronología, 700 palabras - Ya transmitida)

PARÍS:

Acontecimientos tras la retirada de EEUU del acuerdo sobre el nuclear iraní

(Iran diplomacia armes comercio nuclear sanción EEUU, Cronología, 850 palabras - Ya transmitida)

-- MUNDO VIRUS

MADRID:

Casi un millón de madrileños bajo movilidad restringida por el coronavirus

Casi un millón de habitantes de la región de Madrid deben "quedarse en casa el mayor tiempo posible" a partir de este lunes para frenar la segunda ola de la pandemia, mientras que Estados Unidos se acerca a los 200.000 muertos por coronavirus.

(Mundo virus salud pandemia epidemia, Nota Central, actualización, 800 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA, FOTOS, VIDEO

MADRID:

La resignación se apodera de un barrio de Madrid bajo restricciones

"Alguna medida había que tomar". La resignación reinaba en Puente de Vallecas, una de las zonas de Madrid bajo movilidad restringida desde este lunes, aunque algunos residentes se preguntaban por qué las limitaciones no abarcaban toda Madrid si "el virus está en el aire".

(España salud virus epidemia política, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

TELDE, España:

Ni siquiera el covid-19 frena la escalada de llegadas de migrantes a Canarias

Al lanzarse a la mortífera ruta de África a Canarias, Madassa Mohammed desconocía que el covid-19 golpeaba Europa. Ni para él ni para miles de migrantes africanos la pandemia ha sido un freno y las llegadas al archipiélago español se multiplican.

Por Diego URDANETA

(España migración salud epidemia virus política, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, España:

Llegadas de pateras a Canarias recuerdan ola migratoria de la década pasada

Las llegadas de migrantes africanos en pateras a Canarias han alcanzado en septiembre cifras no vistas desde la gran oleada migratoria de la segunda mitad de la década de 2000, cuando decenas de miles de personas ingresaron al archipiélago español.

(España migración salud epidemia virus política, Recuadro, 400 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

MÉXICO:

Desconfianza y rumores, peligrosa sombra de la pandemia en México

Cuando Martín decidió por fin ir al hospital fue demasiado tarde. Al día siguiente murió. La desconfianza en la salud pública y los rumores añaden más oscuridad a la pandemia en México.

Por Jennifer GONZALEZ COVARRUBIAS, con Jean Luis ARCE en Guerrero

(México pandemia salud virus, Enfoque, 683 palabras)

FOTOS

AGRA, India:

El Taj Mahal reabre en India pese al aumento de casos de covid-19

El Taj Mahal, monumento emblemático de India, reabrió el lunes sus puertas tras seis meses de cierre debido al coronavirus, en un país que busca recuperar una cierta normalidad pese al aumento de contagios.

Por Abhaya SRIVASTAVA

(India patrimonio epidemia turismo virus salud, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, LIVE VIDEO, VIDEO

GAIOLE IN CHIANTI, Italia:

Ante el impacto del covid-19 sobre las ventas, en Italia el Chianti contraataca

Las largas semanas de confinamiento en Italia para contener al coronavirus redujeron la venta y exportación de vinos. Seis meses después, el propietario de uno de los más antiguos viñedos de la península lucha por recuperar presencia en las mesas de los restaurantes.

Por Jan HENNOP

(Italia pandemia virus salud vinicultura, Reportaje, 650 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

-- EEUU JUSTICIA

WASHINGTON, Estados Unidos:

Trump dice que nominará a nuevo miembro de la Corte Suprema de EEUU a final de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que va a nominar a la persona que reemplace a la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg a final de semana e insistió en que el Senado debe confirmar al magistrado antes de las elecciones.

(EEUU política elecciones corte justicia, Nota Central, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

WASHINGTON:

Las etapas para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de EEUU

Donald Trump prometió designar esta semana a una mujer para tomar el lugar en la Corte Suprema de Estados Unidos de la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg. Y dice que el Senado debe confirmar su designación antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

(EEUU política elecciones corte justicia, Recuadro, 600 palabras - 22H00 GMT)

WASHINGTON:

Jueza acusada de mezclar la ley con la fe se acerca a la Corte Suprema de EEUU

La jueza Amy Coney Barrett, principal candidata para ocupar el puesto de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, entusiasma a los conservadores por su religiosidad y causa temor entre sus detractores que advierten que su nominación desplazaría hacia la derecha al máximo tribunal.

Por Charlotte PLANTIVE

(EEUU corte política elecciones, Semblanza, 745 palabras -Ya transmitida)

-- EEUU EMMYS

LOS ÁNGELES:

Miniserie racial "Watchmen" triunfa en Emmys virtuales por pandemia

Capturando el espíritu de protesta y anárquico que recientemente ha sacudido a Estados Unidos, "Watchmen" dominó el domingo los Emmys, que este año se celebraron en un inédito formato virtual por la pandemia.

Por Javier Tovas

(EEUU premio televisión gente salud virus pandemia, Nota Central, 814 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO, INFOGRAFÍA

LOS ÁNGELES:

RBG, Friends, HBO: destaques de los "PandEmmys"

De los tributos a la magistrada estadounidense Ruth Bader Ginsburg al reencuentro de las protagonistas de "Friends", el Emmy premió a la joven actriz Zendaya y abordó el racismo en Estados Unidos.

Por Andrew MARSZAL, Jocelyne ZABLIT

(EEUU premio televisión gente salud virus pandemia, Enfoque, 697 palabras, Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO, INFOGRAFÍA

LOS ÁNGELES:

Gran ganadora en los Emmys, "Watchmen" expone la historia "perdida" de EEUU

"Watchmen", la gran ganadora en los Emmys del domingo, con 11 estatuillas, presenta una oportuna mezcla de superhéroes y sátira política alrededor del racismo en Estados Unidos.

Por Andrew MARSZAL

(EEUU premio televisión gente salud virus pandemia, Enfoque, 660 palabras - Ya transmitido)

INFOGRAFÍA, FOTOS, VIDEO

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

Trump amenaza con bloquear acuerdo sobre TikTok si grupo chino conserva el control

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que no aprobará un acuerdo sobre TikTok si el grupo chino dueño de la popular aplicación conserva el control.

Por Rob Lever

(EEUU China diplomacia política internet, Nota Central, 649 palabras - Ya transmitido)

SAO PAULO:

Inédita articulación para una reconversion económica verde en Brasil

Banqueros, empresarios, celebridades, ambientalistas y hasta voces del agronegocio preconizan una reconversión verde para sacar a Brasil de la recesión y aumentan la presión sobre el gobierno de Jair Bolsonaro, en momentos en que los incendios arrasan las florestas y los humedales del país.

Por Paula RAMON

(Brasil economía medioambiente política, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

-- EUROPA

BRUSELAS:

La Unión Europea no logra acuerdo sobre sanciones contra Bielorrusia

Los ministros europeos de Relaciones Exteriores no lograron alcanzar este lunes la necesaria unanimidad para aplicar sanciones a Bielorrusia, a pesar de los dramáticos pedidos formulados por la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya.

(UE diplomacia Bielorrusia política sanción, Nota Central, Actualización, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

VARSOVIA:

Vecinos de Bielorrusia abren sus puertas al apetecible sector tecnológico

Arrastrado por el torbellino político provocado por las controvertidas elecciones presidenciales de agosto, el poderoso sector tecnológico bielorruso tantea a los países vecinos, que verían con placer que se mude hacia ellos.

Por Stanislaw WASZAK y Maxime POPOV en Moscú

(Bielorrusia diplomacia tecnología informática Polonia, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO

ROMA:

Izquierda italiana resiste ante la ultraderecha y conserva su bastión en Toscana

La izquierda italiana resistió este lunes la embestida de la ultraderecha en Toscana, en unas elecciones regionales clave, con las que aspiraba poner en aprietos al gobierno de Giuseppe Conte.

Por Kelly VELASQUEZ

(Italia pandemia referendos epidemia elecciones virus salud, Nota Central, Actualización, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

CIUDAD DEL VATICANO:

Vaticano y China van a renovar importante acuerdo pese a las presiones de EEUU

La Santa Sede y la China comunista se preparan a renovar un acuerdo histórico, firmado hace dos años, lo que despierta la ira del gobierno estadounidense, que ha pedido la ruptura del pacto.

Por Catherine MARCIANO

(Papa Vaticano China EEUU política, Enfoque, 500 palabras - Ya transmitida)

SOFÍA:

Cadena perpetua para dos libaneses acusados en el atentado antiisraelí de 2012 en Bulgaria

La justicia búlgara condenó el lunes a cadena perpetua en rebeldía a dos libaneses acusados de participar en el atentado de 2012 contra un autobús que transportaba a turistas israelíes ocurrido en Bulgaria, atribuido al brazo armado de Hezbolá.

Por Vessela SERGUEVA

(Bulgaria Israel justicia atentado, Nota Central, 450 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO ARCHIVO

PARÍS:

Las "4 horas más horribles de la vida" de Zarie Sibony en el juicio de los atentados de 2015 en Francia

"Fueron las cuatro horas más horribles de mi vida". Zarie Sibony relatará este martes en el juicio de los atentados de 2015 en Francia la toma de rehenes en el supermercado kosher parisino donde era cajera.

Por Karine PERRET

(Francia juicio atentados yihadistas, Testimonio, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- ASIA

BANGKOK:

Retirada en Tailandia la "placa del pueblo" que desafía a la monarquía

Las posiciones se endurecen tras un fin de semana de protestas prodemocracia en Tailandia, donde una "placa del pueblo" colocada cerca del Gran Palacio de Bangkok para desafiar a la poderosa monarquía fue retirada y se multiplican las acciones judiciales contra los opositores.

Por Sophie DEVILLER

(Tailandia manifestaciones monarquía política, Nota Central, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

KUALA LUMPUR:

Una activista malasia lucha por el derecho a vivir sin velo

La militante Maryam Lee se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de Malasia después de haber decidido dejar de vestir el hiyab, lo que la convirtió en blanco de ataques y de una investigación.

Por Choo Ching Yee

(Malasia religión islam velo, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

TIANJIN, China:

Traje, pistola y ciberseguridad en escuela china de guardaespaldas

El entrenamiento militar ya no es suficiente: en la única escuela de guardaespaldas en China, los alumnos reciben capacitación en ciberseguridad y protección próxima de alta gama para ricos patrones.

Por QIAN Ye

(China ocupaciones seguridad informática, Reportaje, 650 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

-- ORIENTE MEDIO

TEHERÁN:

El Guía supremo de Irán rememora la "determinación" de su país en la guerra con Irak

La guerra Irán-Irak demostró que la República islámica estaba "determinada" a derrotar a todos sus enemigos, declaró el lunes el Guía supremo iraní Ali Jamenei, al conmemorar el 40 aniversario del conflicto, sin aludir a la situación actual.

(Irak Irán diplomacia conflicto política EEUU, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

SARDASHT, Irak:

Los civiles iraníes de Sardasht gaseados por Irak sufren de por vida

Han pasado 33 años, pero los supervivientes del bombardeo iraquí con gas mostaza sobre la ciudad iraní de Sardasht todavía sufren y luchan por el reconocimiento internacional de la terrible masacre.

Por Ahmad PARHIZI, Marc JOURDIER

(Irán Irak conflicto guerra historia aniversario armas salud, Reportaje, 1.100 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

--ÁFRICA

BAMAKO:

Un excoronel dirigirá la transición en Malí

Un coronel jubilado y exministro de Defensa dirigirá Malí durante varios meses, antes de que se devuelva el poder a los civiles, en un periodo de transición que seguirá estando bajo un fuerte control militar.

(Malí gobierno golpe fuerzas-armadas, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

-- ECONOMÍA

PARÍS:

Airbus presenta tres conceptos de avión para volar con hidrógeno en 2035

Airbus presentó este lunes tres conceptos de avión propulsados con hidrógeno, y espera poner en servcio un aparato comercial de cero emisiones en 2035, en un contexto de creciente presión de la opinión pública en favor de transportes no contaminantes.

Por Mathieu RABECHAULT

(Aviación industria medioambiente energía Airbus, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

LONDRES:

Reino Unido reforma su modelo de privatización de líneas de tren por la pandemia

Con la pandemia, el gobierno británico se vio forzado a revisar su modelo de gestión de las líneas ferroviarias para poner fin a las franquicias privadas reemplazándolas por contratos de concesión, con una mayor implicación de los poderes públicos.

Por Jean-Baptiste OUBRIER

(GB gobierno salud transporte epidemia virus tren, Nota Central, 450 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

PARÍS:

Los grandes bancos caen en Bolsa tras informe de investigación sobre blanqueo

HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase... Estos grandes nombres de las finanzas fueron sacudidos este lunes en las bolsas de valores, luego de las revelaciones de un consorcio internacional de periodistas que los acusa de haber permitido y facilitado el lavado de dinero sucio a gran escala.

(bancos mercados fraude criminalidad, Nota Central, Actualización, 550 palabras - 22H00 GMT)

NUEVA YORK:

Microsoft rompe la alcancía para comprar gigante de videojuegos y dar pelea a Sony

Microsoft envió un potente mensaje a su rival Sony este lunes al anunciar la compra por 7.500 millones de dólares de ZeniMax Media, la casa matriz de los creadores de los exitosos videojuegos "Fallout" y "The Elder Scrolls".

Por Daniel HOFFMAN

(EEUU informática videojuegos empresas compras, Nota, 458 palabras -Ya transmitida)

-- SOCIEDAD

SAN SEBASTIÁN, España:

Guadagnino presenta en San Sebastián su estreno en el mundo de las series

El cineasta italiano Luca Guadagnino, presidente del jurado de la Sección Oficial del festival de San Sebastián, presentó aquí este lunes su estreno en televisión, la serie "We are who we are", un extenso fresco sobre dos adolescentes norteamericanos en búsqueda de su identidad sexual.

Por Álvaro VILLALOBOS y Daniel BOSQUE

(Cine España festival, Nota-Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

SAN SEBASTIÁN, España:

La dinastía gastronómica Arzak, del plato a la gran pantalla en San Sebastián

Con sus tres estrellas Michelin desde hace 30 años, los Arzak son uno de los nombres mayúsculos de la cocina vasca y ahora también una historia de cine, de la mano de un entrañable documental proyectado en el Festival de San Sebastián.

Por Álvaro VILLALOBOS

(España cine festival gastronomía, Entrevista 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

SAN SEBASTIÁN, España:

Camilo Restrepo, un cine complejo para retratar la difícil realidad colombiana

Reputado director de cortos, el colombiano Camilo Restrepo lleva a San Sebastián su primer largometraje "Los conductos", una obra compleja y experimental sobre la violencia y la marginalidad en su país con la que ya triunfó en la Berlinale.

Por Daniel BOSQUE

(España cine festival Colombia, Entrevista, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Casquete polar ártico en su segundo nivel más bajo desde que hay registro, según centro de EEUU

El casquete polar ártico registró este verano boreal su segunda menor superficie desde que comenzaron los registros hace 42 años, dijeron este lunes científicos estadounidenses.

Por Ivan Couronne con Pia Ohlin en Estocolmo

(EEUU clima medioambiente Artico, Nota, 675 palabras - Ya transmitida)

PARÍS:

Picasso, ¿el genio que rechazaba la música?

"No me gusta la música", habría declarado en su día Pablo Picasso. Pero una inédita muestra en París revela que el genio español era un apasionado de los ritmos populares, un minucioso explorador de instrumentos y ante todo el creador de una genuina música pictórica.

Por Anna PELEGRÍ

(Francia cultura arte exposición España música, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

VIDEO

LONDRES:

Emilio de la Morena presenta en Londres su colección más personal

Marcada por esa elegancia sexy que tanto éxito tiene entre sus clientas famosas, la nueva colección del modisto español Emilio de la Morena, presentada este lunes en Londres, es, afirma, una catarsis de los conflictos internos que le provocó el confinamiento.

Por Anna CUENCA

(GB España moda salud, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

PARÍS:

Fallece a los 89 años el actor Michael Lonsdale, el villano de James Bond

El actor Michael Lonsdale, el 'malo' de la película de James Bond "Moonraker", falleció este lunes en París a los 89 años, tras una carrera de seis décadas y unos 200 papeles, que interpretó con tanta devoción como la que profesaba al cristianismo.

(Francia cultura cine deceso, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

