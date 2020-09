Portaltic.-Xbox lanza su nueva app para móviles en beta para Android, con una "experiencia unificada"

22/09/2020 Beta de la app de Xbox. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Xbox ha lanzado su nueva aplicación para móviles rediseñada, que proporciona una "experiencia unificada" y que se adelanta a la llegada de las consolas Xbox Series X y S con la primera beta abierta para dispositivos Android, que introduce el juego remoto para todos los usuarios entre otras funciones.



La nueva app de Xbox permitirá a los jugadores, de una forma más fácil, estar conectados con sus amigos y sus juegos sin importar el dispositivo en el que prefieran jugar o si están en casa o fuera, como ha informado la compañía en un comunicado.



La nueva aplicación, disponible de forma gratuita, permite mantener conversaciones de voz y de texto tanto desde consola como PC, e incluye también una bandeja de notificaciones unificada con la que ya posible abrirlas desde el móvil.



Entre el resto de novedades se encuentra una nueva función de compartir que facilita compartir capturas y vídeos de juego en redes sociales y destaca el juego remoto de Xbox.



No obstante, la función más destacada de la nueva app es el juego remoto o 'streaming' desde las consolas Xbox en el móvil, que ya se encuentra disponible para todos los usuarios y no solo para los probadores de Microsoft.



La división de videojuegos de Microsoft ha anunciado también los nuevos accesorios que llegarán junto a las nuevas consolas el próximo 10 de noviembre, entre los que se encuentra un pack de batería recargable con cable USB tipo C por 22,99 euros.



Asimismo, a los ya conocidos mandos inalámbricos Carbon Black y Robot White se añadirá también el nuevo mando inalámbrico Shock Blue, en color azul brillante en el frontal y blanco en la parte trasera. Estará disponible también el 10 de noviembre por 59,99 euros.



Por último, también se ha lanzado una nueva Microsoft Store en Xbox, que ya está disponible para todos los usuarios y que incluye tiempos de lanzamiento más rápidos, una búsqueda rediseñada y mejoras en los ajustes de seguridad para los padres.