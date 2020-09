Portaltic.-WhatsApp trabaja en una nueva función de envío de imágenes, vídeos y GIFs que se autodestruyen

09/05/2019 Logo de Whastapp POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE PLAY



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en una nueva función por la que introducirá la eliminación automática de imágenes, vídeos y GIFs enviados en conversaciones.



Esta nueva función, llamada 'Expiring Media' ('Medios que caducan', en inglés) ha aparecido en la versión beta 2.20.201.1 de WhatsApp para Android, según ha informado el portal WABetaInfo.



La función, al igual que los mensajes que se autodestruyen, permitirá que los usuarios envíen imágenes, videos y GIFs que desaparecerán de forma automática una vez el destinatario abandone el chat.



Para activar esta función, WhatsApp contará con un nuevo botón con un icono de un temporizador y al tocarlo se volverá de color verde, lo que indica a los usuarios que los archivos que vayan a compartir se caducarán de forma automática.



A diferencia de los mensajes que se autodestruyen, no existe la posibilidad de configurar un temporizador, ya que el archivo enviado desaparecerá por completo después de abrirlo.



Además, los vídeos, imágenes y GIFs eliminados no serán reemplazados por un mensaje como "Este medio ha caducado", por lo que no dejará ningún tipo de rastro.



Hasta el momento, WhatsApp no está probando ninguna función de detección de capturas de pantalla para los archivos que caducan, según ha explicado WABetaInfo.