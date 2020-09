Paranaense y Colo Colo definen el liderato del Grupo C de la Libertadores con la mira en los octavos

Fotografía tomada el pasado 11 de marzo en la que se registró a Carlos Carmona (i), del Colo Colo de Chile, al disputar un balón con Guilherme Bissoli, del Atlético Paranaense de Brasil, durante un partido del grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental de Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Río de Janeiro, 22 sep (EFE).- El Athletico Paranaense brasileño recibe este miércoles al Colo Colo chileno en un partido que definirá el liderato del Grupo C de la Copa Libertadores y dejará al vencedor muy cerca de la clasificación a octavos de final de la competición continental.

El conjunto de la ciudad brasileña de Curitiba tendrá la ventaja de jugar en casa, su estadio y fortín Arena da Baixada de difícil piso sintético; motivado tras la histórica victoria que consiguió la semana pasada en su visita al Jorge Wilstermann boliviano en la altura de Cochabamba y ante un equipo chileno que llega diezmado a Brasil y sin su goleador, Esteban Paredes.

Los dos rivales comparten actualmente el primer lugar de la clasificación del Grupo C, con 6 puntos, y tres unidades de ventaja sobre los otros dos miembros del grupo, Jorge Wilstermann y Peñarol uruguayo.

El vencedor el miércoles, por lo mismo, asumirá el liderato del grupo de forma aislada y con una ventaja de 3 puntos sobre su inmediato perseguidor a falta de dos jornadas, lo que le deja la clasificación al alcance de la mano.

El Paranaense también llega con la ventaja de haber descansado en la jornada de este final de semana del Campeonato Brasileño y de haber recuperado importantes jugadores que fueron baja en los últimos partidos, como el centrocampista Leo Citaddini y el zaguero Thiago Heleno.

Citaddini se perdió los dos últimos partidos por una lesión en un tobillo pero el domingo volvió a los entrenamientos con el grupo y ya está a disposición del entrenador del Paranaense, Eduardo Barros.

Thiago Heleno, el jefe de la zaga del "Huracán", no viajó a Bolivia debido a que problemas de salud le impiden disputar partidos en altitud.

La única duda de Barros sobre su equipo titular es si podrá contar con el centrocampista Nikao, que tampoco viajó a Bolivia por una lesión en una rodilla y depende de autorización médica para volver al equipo.

El Colo Colo del técnico paraguayo Gualberto Jara es esperado este martes en Brasil diezmado debido a que no podrá contar por lesiones ni con Esteban Paredes, su capitán y referencia en el ataque, ni con los zagueros argentinos Julio Barroso y Marías Zaldivia.

Barroso sufrió un problema muscular en el abdomen y fue excluido de la delegación que viaja a Brasil. Paredes, por su parte, sigue sin condiciones por problemas musculares y también permanecerá en Chile.

Otra baja es la del central argentino Matías Zaldivia, que sufrió una rotura de tendón de Aquiles que lo tendrá varios meses inactivo.

Sin Barroso ni Paredes, lo más probable es que Jara utilice a Felipe Campos como compañero de Juan Manuel Insaurralde en la zaga y que ponga en la delantera a Javier Parraguez.

- Posibles alineaciones:

Athlético Paranaense (Brasil): Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Márcio Azevedo; Léo Cittadini, Wellington, Christian, Geuvânio (Nikao); Lucho Gonzales e Fabinho.

Técnico: Eduardo Barros.

Colo Colo (Chile): Brayan Cortés; Oscar Opazo, Felipe Campos, Juan Insaurralde, Ronald de La Fuente (Bryan Véjar); César Fuentes, Gabriel Suazo, Matías Fernández; Marco Bolados, Pablo Mouche y Javier Parraguez.

Técnico: Gualberto Jara.

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Juan P. Belatti y Pablo González.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).

Estadio: Arena Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba.