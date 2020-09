Paraguay rechaza el informe de AI sobre violación de derechos en albergues

El canciller de Paraguay, Antonio Rivas. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 22 sep (EFE).- El Gobierno paraguayo rechazó este martes el informe de Amnistía Internacional (AI) en el que se denunció la violación de derechos humanos de las personas encerradas en centros de cuarentena obligatoria por la pandemia de la COVID-19 en Venezuela, El Salvador y Paraguay.

El canciller de Paraguay, Antonio Rivas, manifestó en una conferencia de prensa que al Ejecutivo le sorprende que "emiten opiniones sin conocer al detalle la situación" en el país sudamericano.

"Se basan en informaciones no comprobadas. No existe hoy día una denuncia sobre la situación en los albergues. Al contrario, esto nos ha permitido como país tener la situación que tenemos", expresó Rivas.

AI, en su documento "Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas", cifró en 8.000 los casos de cuarentenas obligatorias en Paraguay.

Poco después de que se confirmaran los primeros casos de coronavirus en el país y se cerraran las fronteras en marzo, el Gobierno paraguayo permitió la repatriación de ciudadanos que se encontraban en el extranjero, la mayoría en Brasil, y pedían regresar a Paraguay tras quedarse sin trabajo.

Para evitar la propagación del virus, en particular en los casos de las personas que volvían de Brasil, donde la carga vírica era mayor, el Ejecutivo habilitó albergues en instalaciones militares y policiales para garantizar el cumplimiento de la cuarentena de los repatriados.

Rivas defendió este martes esa estrategia del Gobierno y destacó que "gracias a esta implementación de albergues que se hizo desde el principio" Paraguay está "relativamente mejor" que otros países de la región.

El canciller paraguayo recalcó el rechazo del Ejecutivo al informe por "esa falta de veracidad y poca seriedad en la información emitida".

"Les pedimos que se informen, que constaten la información que reciben y que luego emitan opiniones. No es bueno emitir opiniones de esta manera inconsulta y sin verificar porque termina siendo un 'fake news'", agregó Rivas.

Paraguay ha registrado desde marzo hasta la fecha 34.260 casos de coronavirus, con 676 fallecidos y 18.629 recuperados, según los últimos datos del Ministerio de Salud.