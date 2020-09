Panamá dice que habilitará para covid-19 hospital "abandonado" licitado a empresa de Slim

Ciudad de Panamá, 21 Set 2020 (AFP) - El gobierno panameño advirtió este lunes con habilitar para atender enfermos de covid-19 un hospital inconcluso cuya construcción, denuncia, fue "abandonada" por la empresa española FCC, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim."La obra está abandonada por el contratista", dijo a la AFP el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, durante una visita a este complejo hospitalario, denominado la Ciudad de la Salud, en compañía de diputados y funcionarios de la Contraloría. "Nosotros hemos venido a ver las condiciones en que se encuentra" el hospital para establecer "las cosas que hay que hacer para poder terminar la obra, pero enmarcado en la ley", agregó Lau. Sin embargo, el funcionario dijo que pese a que la obra "aún no está entregada", las autoridades sanitarias panameñas pretenden habilitar con 300 camas una parte del hospital para atender pacientes con el nuevo coronavirus.La compañía española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ganó en 2011 una licitación de la CSS por 554 millones de dólares para construir la Ciudad de la Salud.El proyecto, ubicado a las afueras de Ciudad de Panamá, incluía 17 edificios, más de 1.700 camas, medio centenar de quirófanos y 300 consultorios en unos 220.000 metros cuadrados a las afueras de Ciudad de Panamá. Pero las obras fueron paralizadas en 2015, por presuntas irregularidades en la edificación y los materiales empleados."La empresa no ha incumplido en ningún momento con el contrato" y su extensión se debe a "causas no imputables al contratista", dijo recientemente Isaac Figueroa, del equipo legal de FCC.Ahora la compañía de Slim reclama 125 millones de dólares y la finalización del contrato por la pandemia, pese a que aún falta un tercio de los trabajos.Panamá, con cuatro millones de habitantes, presenta la mayor cifra de casos de covid-19 de Centroamérica, con 2.257 muertos y más de 106.000 contagios. Las autoridades panameñas temen que ante la reapertura de varios sectores económicos del país y la finalización de la cuarentena haya un rebrote de la pandemia en el país.Pese a las diferencias, Lau consideró viable un acuerdo con FCC para que "de una manera concertada" el gobierno panameño pueda "hacer uso de las instalaciones"."Es lamentable cada día que pasa sin hacer nada. [Este caso] atenta contra la salud de la población", declaró Lau.En España, la justicia imputó a FCC por presuntamente pagar en Panamá sobornos por 82 millones de dólares en varios proyectos, incluida la Ciudad de la Salud.jjr/rsr