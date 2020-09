Océanos más cálidos empujarían ballenas jorobadas hacia el norte

(Bloomberg) -- Las ballenas jorobadas se están moviendo constantemente hacia el norte, y los mares más cálidos y el hielo derretido pueden ser la razón.

Las ballenas, que se mueven entre la Antártida y las puntas sur de tres continentes, serán el foco de un estudio de seis años y US$5 millones sobre sus rutas de migración por parte de ocho instituciones de investigación en América del Sur, Sudáfrica y Australia.

“Su comportamiento migratorio está cambiando, van cada vez más al norte”, asegura Alakendra Roychoudhury, geoquímica ambiental de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. “Si las condiciones físicas y químicas de los océanos cambian, ¿qué pasará con las ballenas?”.

El estudio incluirá múltiples cruceros a las zonas de alimentación de las ballenas en el Océano Austral frente a la Antártida y las costas de los tres continentes donde se reproducen. Combinará datos históricos de migración y avistamiento de ballenas con la nueva investigación para determinar el impacto de los océanos más cálidos y el hielo derretido, lo que puede cambiar la naturaleza química del océano, explicó Roychoudhury el martes por teléfono.

En Sudáfrica, las ballenas jorobadas, que comen fitoplancton y krill, se han visto en grandes cantidades, conocidas como súper grupos, más y más en la costa oeste hacia Namibia.

“Esto nunca ha sucedido antes”, asegura Roychoudhury. “En la costa australiana están viendo cosas similares”.

Roychoudhury conceptualizó el estudio junto con Brendan Mackey, director del Programa de Respuesta al Cambio Climático de Griffith de la Universidad Griffith en Australia. También participarán investigadores de Chile, Brasil, Ecuador y Panamá.

Nota Original:Humpback Whales Are Moving North. Warm Oceans May Be the Cause

