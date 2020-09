Nuevos casos de virus vuelven a superar los 10.000 en Francia

(Bloomberg) -- Francia reportó 10.008 nuevos casos de coronavirus el martes, en línea con el ritmo de las infecciones que repuntan, después de una pausa posterior al fin de semana el lunes.

El promedio móvil de siete días de nuevas infecciones, que suaviza los picos de los informes, se mantuvo en alrededor de 10.500, después de superar los 10.000 por primera vez el domingo. Los casos llegaron a casi 13.500 hace tres días.

El gobierno francés no está dispuesto a considerar un nuevo cierre a nivel nacional, y el presidente Emmanuel Macron dijo la semana pasada que los ciudadanos deben aprender a vivir con la enfermedad. Las autoridades locales en las áreas más afectadas como Marsella y Lyon confían en el uso obligatorio de tapabocas, el cierre temprano de los bares y los límites de multitudes para contener el virus.

En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson instó hoy a los británicos a volver a trabajar desde casa y advirtió que es probable que haya nuevos límites a la socialización durante los próximos seis meses. Sin embargo, también se resiste a un retorno al cierre nacional total de marzo, y la mayoría de la economía permanecerá abierta.

Las autoridades de salud francesas informaron que las muertes relacionadas con covid-19 aumentaron en 68 a 31.416.

El vecino España registró 3.125 infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, en comparación con las 2.957 del lunes, según datos del Ministerio de Salud publicados el martes. El país registró 468 muertes por la pandemia en los últimos 7 días.

