Nueva jornada de protestas y disturbios contra violencia policial en Colombia

Actualiza con balance, testimonios de manifestantes y disturbios ///Bogotá, 22 Set 2020 (AFP) - Miles de colombianos se movilizaron nuevamente este lunes contra los excesos policiales y en rechazo al gobierno de Iván Duque, en manifestaciones menos violentas que las que desató el reciente homicidio de un hombre a manos de dos uniformados.Sindicatos y estudiantes encabezaron caravanas, concentraciones y marchas que terminaron en algunos choques con la fuerza pública en el centro de Bogotá, principal punto de encuentro. Un reportero de la AFP vio a manifestantes lanzando piedras contra los uniformados que respondieron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.Escuadrones antidisturbios intervinieron para contener acciones "violentas" en Bogotá, Medellín (noroeste) y Pasto (suroeste), según el general Óscar Atehortúa, máximo comandante de la policía.Al menos nueve personas fueron detenidas tras protagonizar destrozos en entidades financieras y bienes públicos, añadió el oficial. Después de una pausa de once días, jóvenes con mascarillas regresaron a las calles para expresar su desconfianza y rabia contra la policía en movilizaciones que en su mayoría fueron pacíficas. "Esto de hoy es un estallido de lo que se ha venido acumulando hace rato. ¡Por fin la gente se dio cuenta! Y ver cómo, frente a una cámara, matan a alguien indefenso hizo que saliera a las calles", señaló a la AFP Diego, un universitario de 23 años que marchó en Bogotá y evitó dar su apellido para no ser identificado por la autoridad.La policía cifró unas 5.600 personas en 142 movilizaciones, aunque la concurrencia parecía sensiblemente mayor al final de la tarde.El líder y excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro denunció en Twitter que uno de los dirigentes estudiantes que lo apoyan recibió un disparo en un ojo y "tiene varias fracturas en el cráneo".Petro culpó a la policía en un mensaje acompañado de la foto de un joven que se ve sangrando por el ojo izquierdo. - A la cárcel - Hace once días Bogotá también había sido el foco de las manifestaciones que siguieron a la mortal paliza que recibió Javier Ordóñez, el 9 de septiembre. Ese día el ingeniero de 43 años, quien estaba a punto de completar sus estudios de Derecho, fue sometido en el suelo a repetidas descargas con un arma eléctrica y golpes que le ocasionaron la muerte, de acuerdo con la fiscalía.La justicia ordenó este lunes la prisión preventiva contra los dos uniformados que detuvieron a Ordóñez, mientras responden en el proceso por tortura y homicidio agravado. En un principio los policías alegaron haber actuado en respuesta a un intento de agresión por parte de Ordóñez, aunque la familia asegura que la víctima fue atacada cuando salía a comprar licor.El video viral que registró el castigo contra el ingeniero y padre de dos hijos desató las protestas que antecedieron a la jornada de este lunes.Algunos uniformados reprimieron a los manifestantes con armas de fuego que dejaron 12 muertos, en su mayoría jóvenes alcanzados por proyectiles. Decenas de efectivos están bajo investigación. También hubo más de medio millar de heridos, entre ellos numerosos uniformados, en tanto que decenas de puestos barriales de la policía quedaron destruidos. - Por una reforma - Seguidas de cerca por agentes antidisturbios, varias de las marchas avanzaron en dirección al centro de Bogotá con diversas proclamas: en rechazo a los excesos policiales, contra la reciente ola de masacres asociadas al conflicto colombiano que alimenta el narcotráfico y también por la crisis económica que trajo la pandemia."En Colombia hay muchas cosas por las qué protestar, la masacre de líderes sociales, corrupción, asesinatos por parte de la policía (...) Hay que hacer un paro y decir no más, no nos pueden seguir matando", dijo el topógrafo Fabián Alfonso, de 27 años.El gobierno colombiano, que pidió perdón por la muerte de Javier Ordóñez, denunció que comandos urbanos de las guerrillas orquestaron los ataques contra la institución armada durante las recientes manifestaciones. "Se rompió cualquier tipo de confianza que había entre la policía y la población. Habrá que reformarla, desmilitarizarla, separarla del Ministerio de Defensa, sobre todo quitarle la idea de que la ciudadanía es el enemigo", comentó este lunes William Díaz, profesor universitario de 50 años. A finales de 2019, Colombia vio crecer un inédito movimiento de protesta que reunió a multitudes que reclamaron un cambio de rumbo al gobierno de Iván Duque.Con la emergencia sanitaria, el malestar social pareció ceder pero ahora que las autoridades levantaron la cuarentena - aun con el virus circulando - las organizaciones sociales prometen escalar las manifestaciones contra la gestión del mandatario.