Merkel reclama ante la ONU una reforma del Consejo de Seguridad

En la imagen La canciller alemana, Angela Merkel durante un un mensaje en video a la cumbre del 75 aniversario de Naciones Unidas. EFE /EPA/Evan Schneider / UN Photo

Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, criticó este lunes el bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU ante varios de los principales conflictos de la actualidad y demandó reformas, dejando clara la voluntad de su país de asumir un puesto en caso de que ese órgano se amplíe.

"Alemania está lista para seguir asumiendo responsabilidad", dijo Merkel en un mensaje en video a la cumbre del 75 aniversario de Naciones Unidas.

Desde hace años, Berlín reclama junto a Brasil, Japón y la India que el Consejo de Seguridad se amplíe con nuevos miembros permanentes, un estatus que ahora solo tienen Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial.

Hasta ahora, sin embargo, las propuestas de este y otros grupos de países no han logrado avanzar, ante la falta de interés de varias de las potencias con asiento fijo.

El primer ministro indio, Narendra Modi, también defendió en su discurso la necesidad de reforma y avisó de que la ONU no podrá dar respuesta a los problemas del mundo sin una estructura mejorada.

Modi defendió que el multilateralismo debe reforzarse para "reflejar la realidad" actual y "dar voz a todos los actores".

Según dijo, el mundo es un lugar mejor gracias a la ONU, pero queda mucho por hacer a la hora de prevenir los conflictos, garantizar el desarrollo, combatir el cambio climático, reducir las desigualdades y aprovechar la tecnología digital.

Merkel, por su parte, también destacó los logros de Naciones Unidas, que se fundó, tal y como recordó, después de que Alemania "traicionase todos los valores civilizados" y fuese responsable del estallido de la II Guerra Mundial.

"Tras estos horrores, se necesitaba un nuevo orden mundial para preservar la paz en el futuro", apuntó la canciller, que destacó la importancia de la cooperación internacional.

Merkel intervino en la sesión de tarde de la cumbre, en la que también habló entre otros el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien destacó que el mundo "está en crisis" y no solo por la pandemia, sino por problemas que ya venían de antes como el cambio climático y los números récord de desplazados.

Según dijo, el sistema internacional "ya no funciona como debería" y resulta necesario tomar medidas para repararlo.