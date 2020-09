"Manual para galanes" se estrena en México buscando inclusión y diversidad

La cantante mexicana Litzy posa en la alfombra roja de la cuarta edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), el jueves 25 de octubre de 2018, en el Teatro Dolby, situado en el corazón de Hollywood, Los Ángeles (EE.UU.). EFE/David Amador Rivera/Archivo

México, 22 sep (EFE).- La serie "Manual para galanes", que se estrena este jueves 24 de septiembre en México y Latinoamérica, pretende, según explicó el elenco en conferencia de prensa virtual, fomentar la inclusión y la libertad, además de romper con estereotipos del amor.

"Yo creo que el manual que se inventa no sirve para absolutamente nada, porque no hay una manera puntual de conquistar. Él enseña a conquistarte a ti mismo, ellos aprenden a quererse como son, a aceptar sus defectos", expresó José Lombana, quien da vida a Pedro García, un hombre muy atractivo que tiene una voz extremadamente aguda.

"Manual para Galanes", que se estrenará a través de la plataforma Claro Video, es una serie de 13 episodios en los que se habla de amor y de seducción pero desde la comedia y con espacio para personas muy diversas.

Yair Palomares (Armando Hernández) funda una escuela de seducción después de un éxito conquistando a una mujer y se encuentra con una serie de personajes con características físicas y psicológicas muy variadas, pero su manual resulta ser un desastre.

En este contexto, a lo largo de la serie se van conociendo las historias de cada personaje y, sorprendentemente, ellos logran aprender a conquistarse a sí mismos.

Por su parte, la actriz y cantante Litzy, quien da vida a Mariana, la mejor amiga de Yair, consideró que en la conquista no importa nada "sino que te muestres como eres, que tu sentimiento sea verdadero y puedas conquistar no solo al amor de tu vida sino al amor verdadero".

Con personajes de la comunidad LGBT, mujeres independientes y hombres sensibles, la serie busca cambiar ideas preconcebidas sobre lo que una mujer o un hombre está obligado a hacer en una relación, situación contraria a lo que se podría pensar de la serie en primera instancia según comentaron los actores.

"A lo mejor se redefine bastante lo que es conquistar a una mujer, porque no son trucos ni son artimañas, es respeto y cariño, no es tan fácil como escribir una serie de reglas para que las niñas caigan en una trampa", mencionó Altaír Jarabo.

Jarabo interpreta a Angie, la expareja de Yair que el supuesto galán no consigue olvidar y se empeña en reconquistar.

La serie, dirigida por Alberto Restrepo y Alfredo Hueck, llega ahora a México y Latinoamérica en Claro Video después de haber sido estrenada en Estados Unidos y Puerto Rico en julio a través de la plataforma Pantaya.

El resto del elenco está formado por César Vargas, Martín Altomaro, Juan David Traslaviña, Jonathan Islas y Dolores Heredia.