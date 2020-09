Los CDC desaconsejan el tradicional "truco o trato" de Halloween por la COVID-19

Niños fueron registrados el 31 de octubre de 2018, durante la celebración de Halloween, en las calles de San Diego (California, EE.UU.). EFE/David Maung/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 22 sep (EFE).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han desaconsejado el tradicional "trick or treat" ('truco o trato') en Halloween en una nueva guía que publicaron sobre cómo prevenir el contagio de la COVID-19 en las celebraciones de otoño.

"Muchas actividades tradicionales de Halloween pueden ser de alto riesgo de propagación de virus", advirtieron los CDC en su sitio web, donde presentan una serie de recomendaciones para la Noche de Brujas y otras festividades de la época, como el Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

La agencia clasifica en tres categorías las actividades, de acuerdo a su nivel de riesgo: alto, moderado o bajo, e incluye en la primera el tradicional "trick or treat", donde se entregan dulces a los niños mientras van de puerta en puerta.

También consideran de alto riesgo asistir a fiestas de disfraces "muy concurridas y en espacios cerrados", visitar las tradicionales casas embrujadas en la que puede haber "mucha gente junta y gritando" o "ir de paseo en tractores o cosechadoras con personas que no viven en su mismo hogar".

En la categoría de actividades de riesgo moderado, los CDC incluyen, entre otras, la entrega de dulces o golosinas en bolsas individuales que las familias pueden recoger sin abandonar la distancia social.

Para ello, recomiendan colocar los dulces en el borde del jardín, u organizar un desfile de disfraces al aire libre, para un grupo reducido, en el que las personas mantengan una distancia de más de seis pies (1,8 metros).

Los CDC advierten, sin embargo, que una máscara de disfraz no sustituye una mascarilla de tela.

"No se debe usar una máscara de disfraz excepto que esté confeccionada con dos o más capas de tela respirable y cubra la boca y la nariz, y no deje espacios alrededor de la cara", alertaron.

Como actividades de menor riesgo, que pueden ser alternativas seguras y divertidas para esta Noche de Brujas, la agencia gubernamental sugiere tallar o decorar calabazas con los miembros de la familia o al aire libre, a una distancia segura, con vecinos o amigos.

También recomienda "hacer una búsqueda del tesoro en la que los niños reciben listados de cosas con temática de Halloween que deben buscar mientras caminan al aire libre de casa en casa contemplando las decoraciones desde una distancia prudencial".

Asimismo, en la guía proponen organizar un concurso virtual de disfraces de Halloween o una noche de películas de la Noche de Brujas con otros miembros de la familia.

Para el Día de Muertos, los CDC instan a evitar asistir a "celebraciones grandes en espacios cerrados donde se canta" y participar de reuniones y eventos muy concurridos en lugares cerrados.

Como alternativa, proponen preparar recetas familiares tradicionales para la familia y los vecinos, crear y decorar máscaras o preparar un altar para honrar a los muertos y colocar almohadas y mantas en la casa para honrar a los fallecidos, entre otras actividades.