López Obrador defiende su "cuarta transformación" de México en la ONU

En la imagen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes su "cuarta transformación de la vida pública de México" en el primer discurso oficial que ofrece en un debate de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario de izquierdas aseguró estar "empeñado" en transformar por cuarta vez a México tras la lucha de Independencia de 1810, la Guerra de Reforma de 1857 y la Revolución de 1910, que llevó a un siglo casi ininterrumpido con un partido hegemónico en el poder.

"Apenas ahora estamos dando los primeros pasos para que México sea un país verdadera y auténticamente democrático, posiblemente por la falta de democracia, entre otros factores, se fue echando a perder la vida pública", manifestó en su discurso grabado.

DEBUT INTERNACIONAL

Aunque asumió la Presidencia de México en diciembre de 2018, esta fue la primera participación en la Asamblea General de la ONU de López Obrador, quien ha hecho solo un viaje al extranjero, el de julio pasado a Estados Unidos, por considerar que "la mejor política exterior es la interior".

Pero la pandemia del coronavirus, que en México acumula casi 74.000 muertos y más de 700.000 casos, lo ha orillado a tomar un rol internacional más activo.

"Tengo mucha fe en el futuro de México, pero también tengo mucha fe en el futuro del mundo, yo soy un creyente y mi credo es el de la fraternidad universal", expresó desde Palacio Nacional en Ciudad de México.

El presidente reiteró que está "logrando" su "cuarta transformación" pese a la "doble crisis" de COVID-19, la económica y sanitaria.

"Va bajando, disminuyendo el efecto nocivo de la pandemia, lo que más nos importa es salvar vidas, se va avanzando y también en lo económico porque no aplicamos la misma estrategia de siempre, de endeudar al país, de rescatar a los de arriba", aseveró.

PRESUME AUSTERIDAD

López Obrador presumió su filosofía política, que consiste en austeridad en la administración pública y fomento a programas sociales.

"La fórmula es no permitir la corrupción y ahorrar, y que no haya ostentación, lujos en el gobierno, y también liberar fondos para el desarrollo", insistió.

También compartió con el mundo el sorteo alusivo al avión presidencial que la Lotería Nacional realizó el 15 de septiembre con 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (casi 950.000 dólares).

"Les comento que había un avión presidencial, existe todavía pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo, este avión es como un palacio en los cielos, algo insultante para nuestro pueblo", argumentó.

DEFIENDE A MIGRANTES Y CRITICA COLONIALISMO

El mandatario también agradeció a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, al estimar que este año enviarán 40.000 millones de dólares en remesas para unos 10 millones de familias pobres.

"Con las remesas estamos fortaleciendo el consumo y, a pesar de la pandemia y de la crisis, no hay hambre en nuestro país, se está garantizando el consumo básico", subrayó.

Además, el presidente criticó el colonialismo al reivindicar la civilización de los pueblos indígenas.

"Los que conquistan, los que dominan, los que colonizan siempre tratan de justificar sus atrocidades descalificando a los pueblos originarios llamándoles bárbaros o salvajes, no es el caso de México, de nuestro pueblo, como tampoco de otros pueblos del mundo", argumentó.