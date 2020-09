La viuda de Kobe Bryant demanda a agentes por compartir fotos privadas del accidente

En la imagen, Vanessa Bryant, la viuda del astro del baloncesto Kobe Bryant. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 sep. (EFE).- Vanessa Bryant, la viuda del astro del baloncesto Kobe Bryant, muerto trágicamente, ha presentado una demanda contra el sheriff de Los Ángeles y su departamento porque algunos agentes tomaron y compartieron fotos del accidente de helicóptero en el que murió su marido, sin tener fines profesionales.

La denuncia, registrada en los juzgados de la ciudad californiana la semana pasada y publicada este martes, alega que las imágenes capturadas por los agentes en el lugar del suceso fueron una invasión a la privacidad que causó estrés emocional y quedó fuera de los límites profesionales.

"No menos de ocho agentes presentes en el lugar del accidente sacaron sus dispositivos personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los agentes tomaron estas fotos para su propia gratificación personal", afirman los documentos.

Asimismo se critica que las imágenes se compartieron fuera del círculo de la investigación, algo que se considera delito y que está terminantemente prohibido en el reglamento del cuerpo policial.

La demanda de Vanessa Bryant no es la primera en relación al manejo de información que rodea a este caso por la fama de Kobe Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y otras siete personas en febrero pasado.

Una investigación del diario Los Ángeles Times reveló días después del accidente que un camarero puso una queja al mismo departamento cuando vio cómo uno de los agentes implicados, cliente de su local, compartía las fotografías con su acompañante fuera de una conversación profesional.

El sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, ha admitido que esas imágenes existen, pero que ordenó su destrucción inmediata.

Sin embargo, Vanessa Bryant denuncia que nunca se abrió una investigación pertinente y que el propio Villanueva dijo que si se borraban las fotos no se tomarían medidas disciplinarias.

"Villanueva no tomó ninguna de las medidas que tomaría un supervisor razonable (y mucho menos un investigador profesional altamente capacitado) para evitar la difusión de fotos dañinas... no puede descartarse que las fotos saldrán a la superficie en internet", alega la demanda.

En declaraciones a la prensa, la presidenta de la Comisión de Supervisión del Sheriff, Patti Giggans, calificó los hechos de "poco profesionales" derivados de un "comportamiento lamentable".

Mientras tanto, continúa la investigación para determinar las causas exactas del accidente, que apuntan a que el piloto del helicóptero estaba desorientado y hubo errores en la comunicación con la torre de control para determinar su posición.