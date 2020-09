La venta de dólares al público en Argentina aún paralizada tras restricciones

Transeúntes caminan bajo un tablero que indica el precio del dólar en compra y venta respecto al peso argentino en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 22 sep (EFE).- La venta de dólares al público en bancos y casas de cambio de Argentina permanece paralizada ante la falta de adecuación de los sistemas tras las nuevas restricciones cambiarias dictadas hace una semana por el Banco Central.

Las autoridades establecieron una serie de requisitos para que una persona sea autorizada a comprar en la plaza oficial hasta un cupo de 200 dólares por mes.

Los bancos deben verificar el cumplimiento de estos requisitos, pero alegan que los sistemas para consultar los datos, por ejemplo, de la seguridad social o del Fisco, aún no están operativos.

"Lo que no se puede es comprar (dólares) sin haberse cumplido estos requisitos previos que los bancos deben cumplir. Hoy estamos en medio de un problema de cómo hacemos para controlar eficientemente esto que solicita el Banco Central", dijo este martes el presidente de la Asociación de Bancos de Argentina, Claudio Cesario.

En declaraciones a radio La Red, Cesario dijo que de momento las verificaciones de requisitos no se pueden hacer de forma automática para las compras de divisas a través de los sitios web de los bancos.

El directivo advirtió que también están "trabadas" las transferencias de dólares entre cuentas, salvo las que vienen desde el exterior.

Las sociedades de bolsa y las firmas que manejan carteras de inversión también están notificando a sus clientes que las entidades bancarias suspendieron momentáneamente la acreditación inmediata de dólares ya que se encuentran adaptando sus sistemas a las nuevas normativas.

El Banco Central argentino dictó hace una semana nuevas restricciones para el acceso a dólares para resguardar las reservas monetarias.

COTIZACIONES EN ALZA

Los nuevos controles hicieron que la cotización de la moneda estadounidense en la plaza informal como en los mecanismos financieros alternativos diera un nuevo salto.

La cotización del dólar estadounidense en el estatal Banco Nación permanece en 74,50 pesos para la compra y 79,50 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista el dólar aumentó este martes seis centavos, a 75,65 pesos por unidad para la venta.

"A nivel cambiario, mientras todas las miradas se concentran en el saldo diario de las intervenciones del Banco Central tras el 'super cepo' y la interrupción de la operatoria minorista en los bancos, el dólar mayorista continúa respetando el constante deslizamiento", observó hoy el economista Gustavo Ber.

En tanto, la cotización de la moneda estadounidense en el mercado informal subió hoy dos pesos, a 143 pesos por unidad.

A su turno, el valor del dólar de los mecanismos para inversores más sofisticados también operó este martes nuevamente al alza.

El denominado dólar "contado con liquidación" -CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street- avanzó 2,6 %, a 143,43 pesos por unidad.

Mientras, el "dólar bolsa" o "dólar MEP" -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- aumentó el 2,8 %, a 134,64 pesos por unidad.

"Los dólares financieros siguen sostenidos, ya que los operadores continúan atentos a las novedades desde el frente cambiario, toda vez que finalmente actúan como una caja de resonancia de las sucesivas restricciones de divisas", apuntó Ber.