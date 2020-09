Jordania.- El brazo político de Hermanos Musulmanes en Jordania dice que participará en las parlamentarias de noviembre

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Frente de Acción Islámica (IAF), el brazo político de Hermanos Musulmanes en Jordania, ha anunciado que participará en las parlamentarias previstas para noviembre, a pesar de que un tribunal ordenó en julio de este mismo año la disolución de la rama jordana de la organización islamista.



El IAF ha manifestado en un comunicado que la decisión ha sido adoptada teniendo en cuenta que la participación en los comicios "es una herramienta para lograr la reforma y mejorar la estabilidad".



El partido ha hablado de "un intento de socavarlo" por sus "posiciones patrióticas", si bien ha defendido que "una ausencia del Parlamento supone retirarse de la batalla y evitar responsabilidades", por lo que ha decidido concurrir a las urnas.



Asimismo, ha denunciado un "programado debilitamiento de las instituciones estatales" y ha advertido de que el objetivo de ello es "aprobar proyectos sospechosos contra Jordania y su identidad nacional".



"La presencia de voces patrióticas sinceras es lo que confirma nuestra postura ante todas las conspiraciones tramadas contra Jordania y la entidad nacional, especialmente ante la precipitación de algunos regímenes árabes para normalizar los lazos con la ocupación sionista", en referencia a los acuerdos entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin para normalizar sus relaciones con Israel.



Por todo ello, ha pedido a la población que participe en las elecciones "para lograr el cambio" y ha advertido contra cualquier intento de manipular los resultados de las elecciones.



El Tribunal de Casación de Jordania, la más alta instancia judicial del país, ordenó en julio la disolución de la organización islamista Hermanos Musulmanes argumentando que el grupo "no ha rectificado su estatus legal".



Las autoridades consideran ilegal el partido desde 2014, cuando expiró su licencia con la que contaba en el marco de la ley de partidos. La Policía jordana cerró en abril de 2016 sus oficinas centrales en la capital, Amán, tras lo que Hermanos Musulmanes llevó el caso a los tribunales para intentar recuperar sus propiedades y mantener su estatus legal en el país.



Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en 1928, ha operado de manera legal en Jordania durante décadas y cuenta con bastante apoyo en los grandes centros urbanos del país asiático.



Su brazo político, el IAF, obtuvo 16 escaños en las elecciones de 2016, tras boicotear as votaciones en 2010 y 2013. La formación, que tiene fuertes lazos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quiern amplias reformas políticas pero no pide derrocar a la monarquía.



Los gobiernos de Egipto, Arabia Saudí y EAU son algunos de los países de la región que han ilegalizado las actividades de Hermanos Musulmanes y sus partidos afiliados, que cuentan por contra con el apoyo de Turquía y Qatar.