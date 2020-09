Irán.- Macron dice que Francia "no transigirá" con la activación unilateral de sanciones sobre Irán por parte de EEUU

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este martes que París "no transigirá" con el mecanismo activado de forma unilateral por Estados Unidos para reinstaurar las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, habida cuenta de que Washington se retiró del acuerdo nuclear en 2018.



Macron ha señalado en un discurso ante la Asamblea General de la ONU que "la estrategia de máxima presión aplicada desde hace muchos años no ha permitido en estos momentos poner fin a las actividades desestabilizadoras de Irán ni garantizar que no podrá dotarse de armas nucleares".



"Francia, junto a sus socios alemanes y británicos --los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear--, mantendrá sus exigencias sobre la aplicación plena y total del acuerdo de Viena de 2015 y no aceptará las violaciones cometidas por Irán", ha dicho.



Sin embargo, ha recalcado que estos tres países "no transigirán en la activación de un mecanismo por parte de Estados Unidos teniendo en cuenta que, al salirse del acuerdo, no está en posición de activarlo", ha dicho, antes de agregar que ello "atentaría contra la unidad del Consejo de Seguridad (de la ONU) y la integridad de sus decisiones".



Asimismo, ha recalcado que ello podría "agravar las tensiones en la región", si bien ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar que Irán "no accederá nunca a las armas nucleares" y que "se da respuesta a la actividad balística de Irán y a sus desestabilizaciones en la región".



El Consejo de Seguridad de la ONU votó contra la propuesta de Estados Unidos, a pesar de lo cual el Gobierno estadounidense anunció el sábado la imposición de sanciones de forma unilateral acogiéndose al conocido como mecanismo 'snapback', incluido en el acuerdo nuclear de 2015.



Macron ha indicado además que Francia "no tolerará el uso de armas químicas en Europa, ya sea en Rusia o en Siria" y ha reclamado que se aclare el supuesto envenenamiento con Novichok del destacado opositor ruso Alexei Navalni, actualmente hospitalizado en Alemania.



"En nombre de la seguridad colectiva, pido desde aquí a Rusia que se esclarezca todo sobre el intento de asesinato contra un opositor político con un agente neurotóxico. Esta aclaración debe ser hecha de forma rápida y sin falta, o haremos respetar nuestras 'líneas rojas'", ha zanjado.



LUCHA CONTRA EL TERRORISMO



Por otra parte, ha señalado que Francia mantendrá su lucha contra el terrorismo en Oriente Próximo y el Sahel, al tiempo que ha recalcado que el fin del "califato territorial" de Estados Islámico "no supone el fin de la guerra en la región".



"En el Sahel, Francia está profundamente comprometida del lado de los cinco estados sahelianos --Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger-- y las cumbres de Pau y Nuakchot han permitido sentar las bases de una coalición para reforzar esta región en la lucha contra dos enemigos: Estado Islámico y Al Qaeda", ha dicho.



En este sentido, ha puntualizado que estos grupos terroristas "han sufrido durante los últimos meses unos reveses sin precedentes" a raíz de la coordinación de estos países y ha manifestado que se han logrado "resultados tangibles" en la lucha contra Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).



El mandatario francés ha argüido además que "la democracia y la lucha contra el terrorismo van de la mano" y que "estos dos combates no son separables". "Sólo la democracia, la justicia, el Estado de Derecho y el desarrollo lograrán una paz duradera en el Sahel", ha añadido.



Macron ha tenido palabras específicas para la situación en Malí tras el golpe de Estado militar del 18 de agosto, que supuso la salida del poder del entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, y ha recalcado que "los que han irrumpido en Malí en nombre de estos principios no deben traicionarlos".



Por ello, ha pedido a las autoridades militares "que pongan a Malí en el camino irreversible de retorno a un poder civil y la organización de elecciones rápidas" y ha vinculado el apoyo de París al país africano a estas condiciones.



UN PAPEL ACTIVO DE EUROPA



En otro orden de cosas, Macron ha dicho que "el mundo no puede resumirse en la rivalidad entre China y Estados Unidos" y ha indicado que la situación internacional "impone a Europa asumir toda su parte de responsabilidad".



"Eso implica portar sus valores", ha dicho, al tiempo que ha apostado porque el continente trabaje para "no quedar reducido a un espectador desolado ante un impulso colectivo".



En este sentido, ha recalcado que "los europeos están preparados para un diálogo y la construcción indispensable de una 'Pax Mediterranea'", en medio de las tensiones entre Grecia y Turquía en el Mediterráneo oriental.



"Ello no debe llegar al precio de la intimidación, al precio de la lógica del más fuerte, sino respetando el Derecho Internacional, la cooperación y el respeto entre aliados. Esos principios no son negociables", ha remachado.



Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de varias de sus islas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.



La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. La Unión Europea (UE) también ha condenado las acciones turcas y ha pedido a Ankara que las detenga, amenazando con sanciones.