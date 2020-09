Inter y Gremio vuelven a medirse por la Libertadores llenos de bajas

El técnico de Internacional, Eduardo Coudet. EFE/ Marcelo Oliveira/Archivo

Sao Paulo, 22 sep (EFE).- El Internacional, líder del Grupo E en la Copa Libertadores, recibirá este miércoles al también brasileño Gremio, que ocupa la segunda casilla, en un derbi que sigue a un partido de ida tenso y que acabó con cuatro expulsados.

Los dos equipos vuelven a enfrentarse mañana en la cuarta jornada de la fase de grupos tras el empate sin goles en su último choque en la Libertadores, en marzo, y además de las bajas por sanción a ambos les faltarán jugadores por lesiones.

El Inter y el Gremio comparten el hecho de que son los dos clubes brasileños que disputan la Libertadores más afectados por lesiones musculares.

El argentino Eduardo Coudet, técnico del Internacional, confía en la recuperación de su estrella Thiago Galhardo, actual máximo goleador de la liga brasileña y quien tuvo que abandonar el césped el pasado sábado debido a dolores en una pierna.

Ya las bajas del centrocampista Patrick y del delantero William Potcker son dadas como ciertas, pues ambos se recuperan de lesiones.

Igualmente se encuentran bajo tratamiento médico, y por lo tanto no estarán en el partido, el centrocampista Joao Peglow y Yuri Alberto, así como el peruano Paolo Guerrero, sometido recientemente a una cirugía para reconstruir el ligamento cruzado de la rodilla.

Coudet tampoco podrá contar con el lateral izquierdo Moisés ni el centrocampista Edenilson, pues ambos siguen suspendidos debido a la pelea generalizada que se produjo en el último encuentro de los clubes en la Libertadores.

Así, la disputa por la plaza de volante se queda entre los argentinos Andrés D'Alessandro y Musto.

El Gremio sigue pendiente del regreso de jugadores importantes, como el defensa argentino Walter Kannemann, el zaguero Pedro Geromel y el centrocampista Jean Pyerre, quienes apenas empiezan a retomar los entrenamientos tras sufrir lesiones.

El entrenador Renato Gaúcho prohibió a los médicos del club que divulguen informaciones sobre el estado de salud de sus futbolistas y aseguró que, como estrategia, mantendrá en secreto la alineación hasta el inicio del partido.

Pero Gaúcho sí deberá tener a disposición al lateral Victor Ferraz, ya recuperado de una lesión y que deberá volver al terreno de juego en el derbi, así como al delantero Pepe, quien retomó los entrenamientos físicos esta semana.

Sin embargo, es bastante probable que no cuente con el delantero Everton, quien se perdió los últimos dos partidos, y Maicon, que también se recupera de un problema muscular.

Ya los defensores David Braz y Paulo Miranda siguen suspendidos, por lo que no estarán en acción.

El Gremio tiene 4 puntos en la Libertadores y llega presionado al encuentro con el Internacional, líder del grupo E con 7 enteros, pues tiene la necesidad de vencer para mantenerse por delante del América de Cali y de la Universidad Católica de Chile, ambos con 3, y así seguir en la pelea por una plaza en los octavos de final.

- Alineaciones probables:

Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Rodrigo Moledo (Zé Gabriel), Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Musto (Andrés D'Alessandro), Nonato (Praxedes), Boschilia; Thiago Galhardo y Abel Hernández.

Entrenador: Eduardo Coudet.

Gremio: Vanderlei; Orejuela, Rodrigues (Pedro Geromel), Kannemann, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan; Alisson, Pepe y Diego Souza.

Entrenador: Renato Gaúcho.

Árbitro: El argentino Patrício Loustau, asistido por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Diego Bonfa.

Estadio: José Pinheiro Borda (Beira-Rio) de Porto Alegre.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves).