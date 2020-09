Intel consigue el permiso de EEUU para suministrar algunos productos a Huawei

FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Huawei en la sede de Huawei Technologies France en Boulogne-Billancourt, cerca de París, Francia, el 15 de julio de 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Por Josh Horwitz

SHANGHÁI, 22 sep (Reuters) - Intel Corp ha recibido licencias de las autoridades estadounidenses para seguir suministrando ciertos productos a Huawei Technologies, dijo el martes un portavoz de la compañía tecnológica.

Con los lazos entre EEUU y China en su peor momento en décadas, Washington ha estado presionando a los gobiernos de todo el mundo para prescindir de Huawei, argumentando que el gigante de las telecomunicaciones es un espía del gobierno chino.

Desde el 15 de septiembre, nuevas restricciones han impedido a las empresas estadounidenses suministrar o prestar servicios a Huawei.

Esta semana el diario China Securities Journal, respaldado por el Estado chino, dijo que Intel había recibido permiso para suministrar a Huawei.

La semana pasada, la china Semiconductor Manufacturing International Corporation confirmó que también había pedido permiso para seguir proveyendo a Huawei. SMIC usa equipamiento de origen estadounidense para hacer chips para Huawei y otras compañías.

El fabricante de semiconductores surcoreano SK Hynix también solicitó una licencia de EEUU para vender a Huawei, pero no ha obtenido la aprobación, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Esta persona, que se negó a ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación, dijo que las empresas no estadounidenses podrían no tener muchas posibilidades de conseguir el visto bueno de EEUU, y los fabricantes de chips están elaborando planes de contingencia para aumentar los suministros a otros clientes.

SK Hynix declinó hacer comentarios.

Huawei, fundada en 1987 por un exingeniero del Ejército Popular de Liberación de China, niega que espíe para Pekín y asegura que Estados Unidos está tratando de desprestigiarla porque las empresas occidentales se están quedando atrás en la tecnología 5G.

En lo que algunos observadores han comparado con la carrera armamentista de la Guerra Fría, a Estados Unidos le preocupa que el dominio de la tecnología 5G conceda a China una ventaja que Washington no está dispuesto a aceptar.

(Información de Josh Horwitz; información adicional de Hyunjoo Jin en Séul; traducido por Jose Elías Rodríguez)