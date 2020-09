Índices Nasdaq y S&P 500 de Nueva York suben alentados por Amazon y Apple

(Amplía con cotizaciones, contexto y firma de autor)

Por Shreyashi Sanyal y Devik Jain

22 sep (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq subían el martes, impulsados por el repunte de los papeles de tecnología en Wall Street, mientras que la incertidumbre sobre un nuevo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos hacía caer el Dow Jones.

* Las acciones de Amazon.com Inc saltaban 2,2% después de que Bernstein elevó su recomendación sobre el papel a "desempeño elevado", diciendo que la compañía continuaría recibiendo beneficios de sus suscriptores premium y de negocios vinculados incluso a pesar de la pandemia.

* Los papeles de Microsoft Corp, Apple Inc , Alphabet Inc y Facebook Inc, que juntos ayudaron en el 'rally' de la bolsa estadounidense después del derrumbe inducido por el coronavirus en marzo, ganaban entre 0,3% y 0,9%.

* Siete de los 11 principales segmentos del S&P 500 operaban con alzas, liderados por los sectores de bienes raíces y de consumo discrecional.

* Cerca del mediodía, el S&P 500 ganaba 8,47 puntos, o un 0,26%, a 3.289,53 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 28,53 puntos, o un 0,26%, a 10.807,33 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba un 0,5%.

* "Hoy es un día para reacomodar posiciones ... los inversores van a reevaluar si el retroceso del día anterior puede continuar", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de la firma CFRA en Nueva York.

* Las acciones estadounidenses comenzaron la semana en rojo por temores a una nueva ronda de confinamientos en Europa y el estancamiento en el Congreso estadounidense para aprobar un nuevo paquete de ayuda del Gobierno por la crisis del coronavirus. Las discusiones entre republicanos y demócratas se centran en los montos de la asistencia fiscal.

* El referencial S&P 500 terminó el lunes un 9% por debajo de su máximo histórico marcado el 2 de septiembre, operando justo por encima del terreno de corrección.

* Los inversores se están preparando para un periodo extendido de volatilidad ante la preocupación por el panorama político en Washington, que podría volverse más áspero tras la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, que abre una nueva batalla por el puesto vacante en el alto tribunal. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano/Marion Giraldo)