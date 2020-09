"He sido un corredor limpio", asegura Nairo Quintana frente a sospechas de dopaje en su equipo

El ciclista colombiano Nairo Quintana aseguró este martes que siempre ha "sido un corredor limpio" ante la investigación abierta por sospechas de dopaje en su equipo, el Arkea-Samsic.

"Quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes (...) No tengo y nunca he tenido nada que esconder (...) He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva", dijo Quintana en un comunicado.

