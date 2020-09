Hazard ya golpea balón y mejora sensaciones

Los jugadores del Real Madrid, Eden Hazard (i) y Luca Modric (d). EFE/Chema Moya/Archivo

Madrid, 22 sep (EFE).- El belga Eden Hazard ya golpea balón en los entrenamientos y mejora cada día sus sensaciones, a la par que el tono físico, para acercarse a su vuelta a los terrenos de juego, con opciones de estar el próximo sábado ante el Real Betis si Zinedine Zidane le ve preparado físicamente y no hay riesgos.

"Está mejor y lo que queremos, él el primero, es que esté al cien por cien y sin nada de molestias", aseguró Zidane que dejó claro que el regreso de Hazard no se hará hasta que no esté "al 120 por ciento".

Y en eso trabaja el centrocampista belga que en el día libre de la plantilla madridista acudió a la ciudad deportiva de Valdebebas a trabajar con intensidad junto a Isco Alarcón, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Militao.

El central brasileño fue el único que no pudo trabajar sobre el césped y se trató su lesión muscular con fisioterapeutas en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Los porteros Andriy Lunin y Diego Altube también acudieron a entrenarse, en una sesión física en su primera parte y de trabajo con balón en la segunda, en la que chutaron a puerta tanto Hazard, como Isco y Marco Asensio, que apuran sus opciones de sumarse al partido del próximo sábado ante el Real Betis en Sevilla.

La plantilla madridista regresará al trabajo este miércoles, con un entrenamiento planificado por Zinedine Zidane para las 11:00 horas, en el que se espera el regreso al grupo de Hazard, tras su puesta a punto de pretemporada, Asensio después de un edema de rodilla e Isco tras un esguince de tobillo.