Hallan la versión preliminar mecanuscrita del soneto "Sangre de Toro" de Neruda

Pablo Neruda y su mujer, Matilde Urrutia. EFE/rba/Archivo

Santiago de Chile, 22 sep (EFE).- Una versión preliminar del soneto "Sangre de Toro" (1965), mecanografiada y firmada por el poeta chileno Pablo Neruda, fue hallada el pasado julio en el departamento de una amiga suya, informó este martes la Universidad de Chile, que se encargará de conservar el documento.

El soneto sería la versión preliminar del publicado en el libro "Comiendo en Hungría" (1969), compuesto a dos manos junto al poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias durante un viaje que ambos hicieran con sus esposas por Budapest, según la información.

El hallazgo tuvo lugar en Santiago de Chile en la casa de una antigua amiga del poeta, Perla Grinblatt, esposa del abogado Sergio Teiltelboim, hermano de Volodia, el escritor, una vez que ella murió, el pasado 14 de julio, a los 94 años.

"Comencé a ordenar sus pertenencias y en una caja plástica encontré un montón de recuerdos (...) y de pronto veo este papelito doblado que para mí fue muy sorprendente", contó Marcia Teitelboim Grinblatt, la menor de las tres hijas del matrimonio de Perla Grinblatt y Sergio Teiltelboim y quien encontró el mecanuscrito, según consignó el comunicado de la Universidad de Chile.

Neruda regaló "montones de poemas" al matrimonio, al que le unía una amistad cultural y política, por la pertenencia de todos ellos al Partido Comunista, y con el que compartió fiestas, "muy entretenidas y con disfraces", dijo otra de las hijas, Patricia Teitelboim Grinblatt.

Después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973 la casa del matrimonio fue varias veces allanada por los militares, quienes destruyeron los poemas, según contó Patricia, que pensaba que ya no quedaba ninguno hasta que su hermana encontró este.

No fue el único tesoro relativo a Neruda que apareció en el domicilio de Grinblatt, donde también se halló una invitación de 1961 a la inauguración de "La Sebastiana", la casa en Valparaíso de Neruda, y una sentida carta de puño y letra del poeta, escrita desde París y fechada el 5 de noviembre de 1965, que le escribe a Sergio Teitelboim tras la muerte de su hermano Miguel en un accidente automovilístico.

EL SONETO

Los versos del soneto hallado hacen referencia a la pasión de Neruda por la comida y la bebida tomando su nombre de un famoso vino tinto húngaro.

"Robusto vino, tu familia / no llevaba diademas ni diamantes / sangre y sudor pusieron en su frente / una rosa de púrpura fragante", es el primer párrafo de cuatro que componen el soneto.

"Es un soneto aparentemente modesto, pero lo cierto es que conservar cualquier manuscrito de Neruda es guardar una joya. El sigue siendo uno de las grandes voces líricas en el concierto de la literatura mundial, aunque a veces la estupidez chilena lo desconozca", comentó el ensayista Grínor Rojo, director del Centro Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile.

Rojo, estudioso de la obra de Neruda Nobel, hará una presentación del poema en la ceremonia virtual de donación del mecanuscrito este miércoles 23 de septiembre, día en que también se cumplen 47 años de la muerte del poeta.

"'Sangre de toro' tiene la gracia de que es evidencia original de la reunión de dos de los más grandes poetas de América Latina, Pablo Neruda y Miguel Angel Asturias, a pocos años de que ambos ganaran el Nobel, el chileno en 1971 y el guatemalteco en 1967. En ese sentido tiene también una lectura de orden general, en el que insisten estar comiendo y bebiendo no solos, sino que con todo el pueblo latinoamericano", apuntó Rojo, según el comunicado de prensa.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, agradeció esta donación, que se une al acervo que esta casa de estudios tiene de la obra del Nobel chileno, la que él mismo comenzara a donar en vida a inicios de los años 50 y que incluye libros, caracolas, discos y otros documentos hemerográficos.

"Resguardaremos este mecanuscrito, lo pondremos en valor y lo ofreceremos a nuevas generaciones, cumpliendo nuestro rol patrimonial", dijo el rector.