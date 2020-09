Fútbol.- La Roma pierde 3-0 su partido ante el Verona por alinear a un jugador que no estaba en su lista oficial

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El juez deportivo de la Liga italiana ha sancionado este martes con una derrota por 3-0 a la Roma en su partido del pasado fin de semana de la Serie A ante el Hellas Verona por alineación indebida del guineano Amadou Diawara.



"Considerando que la Roma ha empleado a un jugador no inscrito en la lista de 25 comunicada por correo electrónico certificado el 14 de septiembre de 2020 resuelve sancionar a la Roma con el castigo deportivo de la pérdida del partido por 0-3", indicó el comunicado de la liga.



El futbolista guineano jugó la pasada temporada con el conjunto 'giallorosso' un total de 22 partidos sin estar inscrito en la lista oficial al ser uno de los cuatro que se podían tener de categoría Sub-22 y que no hace falta que estén inscritos.



Sin embargo, Diawara cumplió 23 el pasado mes de julio y el club romano no se percató para formalizar su inscripción, lo que le llevó a incurrir en la irregularidad ante el Verona, en un duelo que se saldó sin goles y en el que el centrocampista jugó prácticamente los 90 minutos.