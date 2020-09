Fútbol.- El Tottenham no jugará este martes su partido de la Carabao Cup por varios positivos en su rival

LONDRES, 22 (dpa/EP)



El Tottenham no jugará finalmente su partido de este martes de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, por la confirmación de varios positivos por coronavirus en su rival, el modesto Leyton Orient de la League Two, la Cuarta División del fútbol inglés.



"Las discusiones entre las partes interesadas con respecto a las implicaciones de la decisión de no jugar el partido de esta noche están en curso y se proporcionará una actualización adicional a su debido tiempo", señaló la English Football League (EFL).



Este aplazamiento aligera algo el calendario del Tottenham, que seguramente iba a disponer a jugadores pocos habituales en este choque ya que el jueves debe disputar la tercera ronda previa de la Liga Europa a domicilio ante el Shkendija macedonio.