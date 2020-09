Facebook no tiene "ninguna intención" de irse de Europa. EPA/GIAN EHRENZELLER/Archivo

Bruselas, 22 sep (EFE).- El gigante tecnológico Facebook no tiene "ninguna intención" de dejar de prestar servicio en la Unión Europea (UE), aunque advirtió de que no podría operar "como ahora" en caso de que se haga efectiva una prohibición sobre la transferencia de datos personales de usuarios europeos hacia Estados Unidos (EEUU).

Fue el vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones en la compañía estadounidense, el británico Nick Clegg, quien hizo esas precisiones este martes en un debate sobre el futuro de la economía europea en el marco de la European Business Summit.

Clegg desmentía así las informaciones que aseguraban que Facebook había amenazado con irse de Europa si tiene que dejar de transferir datos a Estados Unidos.

Este septiembre, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), que es el principal regulador en el ámbito de la privacidad de Facebook en Europa ya que la empresa tiene su sede europea en Dublín, instó a la compañía de Mark Zuckerberg a dejar de transferir datos desde el bloque comunitario hacia Estados Unidos.

Facebook decidió recurrir la decisión ante la Justicia irlandesa, que le concedió una suspensión hasta que se resolviera la disputa legal entre la empresa y el regulador.

"Quiero ser absolutamente claro: no tenemos ninguna intención ni deseo de irnos. ¿Por qué lo haríamos? Estamos encantados de que tanta gente disfrute de WhatsApp, Instagram, Mesenger y Facebook, y que los consideren útiles", dijo Clegg.

El director conjunto de políticas y comunicaciones de la empresa añadió que se sienten "muy orgullosos de ocupar un papel tan importante en ayudar a las empresas en estos tiempos difíciles" de pandemia en el mundo.

Sin embargo, subrayó que no serían "capaces de operar" como lo están haciendo ahora mismo, ni tampoco otras muchas empresas, "si de un momento a otro las transferencias de datos desde la UE a EEUU son eliminadas".

Y es por eso, explicó, Facebook ha tomado la decisión de recurrir la decisión de la DPC ante la Justicia irlandesa.

"Esta acción legal es para proteger precisamente la continuidad de nuestros servicios en Europa. Y esperamos, de todo corazón, que comprendan esto y que den un paso atrás", señaló.

La decisión del DPC de Irlanda se produjo varios meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara en contra del acuerdo para la transferencia de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos negociado por la Comisión Europea con Washington, conocido como "Escudo de privacidad".

La corte, con sede en Luxemburgo, concluyó que no garantiza el nivel de protección de los datos que exigen las reglas de la Unión Europea.

La sentencia tumbaba así el mecanismo que usan empresas como Facebook, Microsoft o Google para transferir datos desde la Unión Europea a Estados Unidos.

En su sentencia, el tribunal advirtió de que no halló en el acuerdo que permite el envío de datos de usuarios europeos a Estados Unidos para fines comerciales "limitaciones" al empleo de los mismos en el marco de determinados programas de vigilancia, y que tampoco encontró garantías suficientes para proteger a los ciudadanos no estadounidenses y evitar que sean objeto de esos programas.