España regula el teletrabajo, que será voluntario y con todos los derechos

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa posterior al Consejo de Ministros en la que se ha aprobado este martes la norma que regirá el teletrabajo en España tras el acuerdo logrado anoche con patronal y sindicatos. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 22 sep (EFE).- El Gobierno de España ha aprobado este martes la norma que regulará el teletrabajo, que tendrá carácter voluntario, tanto para la empresa como para el trabajador y no supondrá un menoscabo de los derechos de quienes se acojan a esta modalidad.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término de la reunión del Ejecutivo, la norma establece la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30 % de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir.

El trabajo a distancia será voluntario y reversible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, y no supondrá un menoscabo en los derechos de quienes lo realicen respecto al resto de trabajadores en condiciones como la retribución, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación y la promoción profesional.

En cuanto a los plazos, las empresas deberán recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo en un plazo de un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en un máximo de tres años, en caso de así acordarlo con los representantes de los trabajadores.

La norma aprobada hoy, fruto de un acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos, establece que las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

Una obligación que no queda fijada en cuanto a los gastos, aspecto en el que emplaza a la negociación de la empresa con los trabajadores.

"En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados", dice el texto.