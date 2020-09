Ellen DeGeneres está vendiendo US$10M en arte en los Hampton

(Bloomberg) -- La presentadora de televisión Ellen DeGeneres está vendiendo silenciosamente millones de dólares en arte.

Piezas de su colección aparecieron recientemente en East Hampton, donde las principales galerías de Nueva York han abierto espacios para atender a los clientes ricos que huyeron de la ciudad durante el cierre, según personas con conocimiento del asunto.

La galería de ventas privadas de Sotheby’s ofreció a la venta más de US$10 millones en obras contemporáneas de DeGeneres, cuyas casas repletas de arte han aparecido en revistas como Architectural Digest. Incluyen una escultura móvil de Alexander Calder, un trabajo en papel de Jean-Michel Basquiat y un rebaño de ovejas de Francois-Xavier Lalanne. También está vendiendo una pintura de Basquiat a través de Van de Weghe Fine Art.

Algunas de las ovejas, con un precio de entre US$500.000 y US$1 millón, ya han encontrado nuevos hogares, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

El agente de DeGeneres, Eddy Yablans, no respondió a una llamada y un correo electrónico en busca de comentarios.

Las ventas llegan en un momento difícil para DeGeneres. En julio, BuzzFeed News informó que empleados actuales y anteriores de su programa dijeron que se encontraron con racismo, intimidación y acoso sexual. Tres productores fueron despedidos el mes pasado, tras una investigación de un tercero.

“Como habrán escuchado, este verano hubo acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa”, dijo DeGeneres durante el estreno de la temporada 18 del programa el lunes. “Y luego hubo una investigación. Me enteré de que aquí pasaron cosas que nunca deberían haber sucedido. Me lo tomo muy en serio”.

DeGeneres y su pareja, Portia de Rossi, son conocidas como prolíficas en el campo de los intercambios inmobiliarios y han estado coleccionando arte durante más de una década. De Rossi comenzó un negocio de arte hace dos años, creando grabados basados en pinturas que compró.

Nota Original:Ellen DeGeneres Is Selling $10 Million of Art in the Hamptons

©2020 Bloomberg L.P.