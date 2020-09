El Villarreal arrastra nueve derrotas seguidas en el Camp Nou, que fue talismán

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi (c), intenta llevarse el balón ante los jugadores del Villarreal, durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de primera división en el Estadio de la Cerámica, en la localidad castellonense, la pasada temporada. EFE / Domenec Castelló/Arhcivo

Vila-real (Castellón), 22 sep (EFE).- El Villarreal visitará este domingo al Barcelona en la tercera jornada de la Liga, un campo que en su día fue talismán y en el que ahora acumula nueve derrotas seguidas en LaLiga, incluida la de la pasada campaña por 2-1.

En ese encuentro de la sexta jornada de la temporada 2019-20, el Villarreal se encontró con dos goles en contra en apenas quince minutos, al abrir el marcador Griezmann a los cinco minutos y ampliar el Barça su renta con un trallazo de Arthur.

También marcó de un disparo lejano Santi Cazorla en la otra portería un minuto antes del descanso y ya no hubo goles en la reanudación.

En aquel encuentro jugaron por parte de los locales Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Sergio Busquets, Arthur, Sergi Roberto (De Jong); Griezmann, Messi (Dembélé) y Luis Suárez (Ansu Fati).

Por parte del Villarreal lo hicieron Asenjo; Peña, Albiol, Pau, Quintillà; Anguissa, Iborra; Chukwueze, Cazorla (Bacca), Ontiveros (Ekambi); y Gerard Moreno (Moi Gómez).

El Villarreal no puntúa en el Camp Nou desde que firmó un empate a un gol en la campaña 2009-10 y no gana desde que en la campaña 2007-08 cuando lo hizo por 1-2 con un gol de Marcos Senna y otro de Jon Tomasson a falta de diez minutos. Fue la tercera en sus once primeras visitas, después de haberse impuesto en las dos primeras.

En total, el balance es de trece victorias locales, cuatro empates y tres triunfos visitantes, con 49 goles para el Barcelona y 22 para los castellonenses.