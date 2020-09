El Santos se medirá al Delfín sin Alison pero con Yeferson Soteldo

En la imagen, el técnico de Santos, Alexi Stival. EFE/Guilherme Dionizio/Archivo

Río de Janeiro, 22 sep (EFE).- El Santos brasileño excluyó al volante Alison de la delegación con la que viaja a Manta para medirse el jueves al Delfín ecuatoriano en la Copa Libertadores, pero incluyó al atacante venezolano Yeferson Soteldo, que se perdió el partido del domingo con el Botafogo, del Campeonato Brasileño.

Soteldo, que no pudo jugar contra el Botafogo por sanción, se integró al equipo el lunes en Río de Janeiro, donde el Santos está concentrado desde hace cuatro días y desde donde tiene previsto viajar a Ecuador al final de la tarde de este martes en un vuelo fletado.

El Santos, líder del Grupo G de la Copa Libertadores con 7 puntos, confía en una victoria a domicilio el miércoles que lo mantenga en la punta y prácticamente le garantice el cupo en octavos de final.

En caso de alcanzar los 10 puntos con una victoria sobre el Delfín y de que el Olimpia paraguayo se imponga en su visita al Defensa y Justicia argentino, el conjunto brasileño estaría matemáticamente clasificado a la siguiente ronda.

La definición de la delegación que viaja a Ecuador dependía de los resultados de los exámenes de diagnóstico de COVID-19, que fueron divulgados este lunes y que, según el club paulista, dieron negativo tanto para todos los jugadores como para los miembros de la comisión técnica.

Tras el empate sin goles del domingo a domicilio frente al Botafogo que dejó al Santos en el séptimo lugar de la clasificación del Campeonato Brasileño, a cinco puntos del líder Atlético Mineiro, el equipo comandado por el técnico Alexi Stival se entrenó en Río de Janeiro el lunes pero no consiguió hacerlo este martes debido a la fuerte lluvia que castigó la ciudad.

La principal baja del equipo de Cuca en Ecuador será la del volante Alison, un titular habitual y que se quedó en la ciudad de Santos debido a problemas musculares de los que no se ha recuperado y por los que ya se perdió el partido con el Botafogo.

Lo más probable es que Jean Mota vuelva a ser su sustituto en la alineación titular y que se sume a Diego Pituca y al uruguayo Carlos Sánchez en la medular del equipo.

Cuca, sin embargo, también ha dado a entender que puede improvisar como volante a Arthur Gomes, una de las nuevas revelaciones entre los juveniles del Santos.

Con el regreso de Soteldo, el entrenador tiene que definir su nuevo trío de atacantes ya que el domingo alineó a Marinho, Raniel y Kaio Jorge. Lo más probable es que Kaio Jorge tenga que cederle el lugar al venezolano.

De esa forma, la posible alineación del Santos frente al Delfín sería la siguiente: Joao Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota (Arthur Gomes); Marinho, Yeferson Soteldo y Raniel (Kaio Jorge).