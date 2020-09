El petróleo de Texas abre con un alza del 0,61 %, hasta los 39,55 dólares

A las 09.05 hora local (13.05 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en octubre sumaban 24 centavos respecto a la sesión previa del lunes. EFE/Archivo

Nueva York, 22 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con un alza del 0,61 %, hasta 39,55 dólares el barril, un rebote desde las pérdidas de la víspera, provocadas por el temor a una nueva ola de confinamientos por la COVID-19 en Europa y a una posible sobreoferta de crudo.

A las 09.05 hora local (13.05 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en octubre sumaban 24 centavos respecto a la sesión previa del lunes.

El crudo de referencia estadounidense cayó ayer un 4,4 % en medio de una gran preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en algunos países de Europa, lo que podría llevar a las autoridades a ordenar nuevos confinamientos y ralentizar la recuperación económica.

"Las pérdidas de lunes fueron bastante profundas pero no injustificadas. La perspectiva de nuevos potenciales confinamientos en mercados como Reino Unido y EE.UU. aterra a los inversores, que ven otra vez frágil la demanda y dependiente de cómo progrese la pandemia", explicó en una nota el jefe de mercados petroleros de la firma Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

El Texas también se resintió ante la expectativa de que se reanude la producción de Libia que había estado bloqueada, aunque su Corporación Nacional de Petróleo (NOC, en inglés) ha indicado que será un comienzo moderado y la semana próxima aumentará el suministro en unos 260.000 barriles diarios.

"La vuelta de las exportaciones de petróleo libio forzará a la OPEP+ a tomar acciones para compensar esta producción adicional haciendo los recortes correspondientes en otra parte", opinó la analista Barbara Lambrecht, de la firma Commerzbank.

Mientras tanto, este martes el mercado está pendiente del paso de la tormenta tropical Beta por las costas de Luisiana y Texas, donde no se espera que cause mayor problema en el suministro de crudo pero sí en la demanda, ya que se prevén fuertes lluvias.

Este martes, además, se esperan los datos semanales de reservas del Instituto Estadounidense de Petróleo (API, en inglés) y un discurso preparado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso.